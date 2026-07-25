/શ્રેયસ ઐયર સહિત આ 8 ખેલાડી નહીં રમે ODI સિરીઝ, BCCIને ઉતારવી પડશે નવી ટીમ, જાણો શું છે કારણ

Team India : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયા ઘણા મુખ્ય ખેલાડીઓ વિના મેદાનમાં ઉતરશે. એશિયન ગેમ્સ 2026 અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ODI શ્રેણી લગભગ એક જ સમયે યોજાવાની છે.
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 27 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાવાની છે. દરમિયાન જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષોની ક્રિકેટ સ્પર્ધા 24 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. બંને ટુર્નામેન્ટની તારીખો ઓવરલેપ થવાને કારણે ભારતીય પસંદગીકારોએ બે અલગ અલગ ટીમો તૈયાર કરવી પડશે.
આ 8 ખેલાડી નહીં રમે ODI સિરીઝ
એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતીય T20 ટીમ માટે પસંદ કરાયેલા કુલ 8 ખેલાડીઓ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ODI શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આ યાદીમાં શ્રેયસ ઐયર, જસપ્રીત બુમરાહ, ઈશાન કિશન, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીનો સમાવેશ થાય છે.
આ ખેલાડીઓમાં શ્રેયસ અય્યર, જસપ્રીત બુમરાહ, ઈશાન કિશન, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને અર્શદીપ સિંહ તાજેતરમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ હતા. નીતીશ કુમાર રેડ્ડી અને હર્ષિત રાણાએ ઈજાના કારણે તે શ્રેણી ગુમાવી દીધી હતી.
જાડેજા અને રૂતુરાજ એન્ટ્રી કરી શકે છે
આ 8 મુખ્ય ખેલાડીઓની ગેરહાજરી ચોક્કસપણે પસંદગીકારો માટે પડકાર ઉભો કરશે, તો કેટલાક યુવા અને અનુભવી ખેલાડીઓ માટે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવાની આ સુવર્ણ તક પણ છે. આવા ખેલાડીઓમાં યશસ્વી જયસ્વાલ, રૂતુરાજ ગાયકવાડ, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ, ગુર્નૂર બ્રાર અને આયુષ બદોનીનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે આમાંથી કેટલાક ખેલાડીઓ પાસે નોંધપાત્ર ODI અનુભવ છે, તો અન્ય તાજેતરમાં ભારતીય ટીમ સાથે સંકળાયેલા છે.
એશિયન ગેમ્સમાં શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટન
શ્રેયસ ઐયર 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે, જેમાં તિલક વર્મા વાઈસ કેપ્ટન હશે. ટીમમાં અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન, શિવમ દુબે, વૈભવ સૂર્યવંશી, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા અને અર્શદીપ સિંહ જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલની આશા જાળવી રાખવી અને સાથે સાથે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ODI શ્રેણીમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરવું BCCI માટે મોટા પડકારો હશે. પરિણામે પસંદગીકારો એવા ખેલાડીઓ પર નજર રાખશે જે લાંબા સમયથી ટીમ ઇન્ડિયાના દરવાજા ખટખટાવી રહ્યા છે. જો આ તકનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વેસ્ટ ઇન્ડીઝ શ્રેણી ભારતીય ક્રિકેટ માટે ઘણા નવા ODI સ્ટાર્સ પેદા કરી શકે છે.