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શ્રેયસ ઐયર સહિત આ 8 ખેલાડી નહીં રમે ODI સિરીઝ, BCCIને ઉતારવી પડશે નવી ટીમ, જાણો શું છે કારણ

Team India : ભારતીય ટીમને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં એક મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. એશિયન ગેમ્સ 2026 અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ODI શ્રેણીની તારીખો એક સાથે આવતી હોવાથી ટીમ ઇન્ડિયાના 8 મુખ્ય ખેલાડીઓ ODI શ્રેણીમાં રમી શકશે નહીં.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:55 PM IST
શ્રેયસ ઐયર સહિત આ 8 ખેલાડી નહીં રમે ODI સિરીઝ, BCCIને ઉતારવી પડશે નવી ટીમ, જાણો શું છે કારણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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