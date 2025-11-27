Prev
ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ બનવાના દાવેદાર છે આ 4 મહાન ક્રિકેટર, ગંભીર કરતા અનેકગણા શક્તિશાળી

Team India Next Coach: જ્યારથી ગૌતમ ગંભીર હેડ કોચ બન્યા છે ત્યારથી ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રદર્શનનો ગ્રાફ નોંધપાત્ર રીતે નીચે જતો જોવા મળી રહ્યો છે. ટેસ્ટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ બાદ હવે દ.આફ્રીકાએ પણ ઘરઆંગણે ક્લીન સ્વીપ કર્યું. ત્યારે આ જે 4 ક્રિકેટ લેજન્ડ છે તે ટીમને નવા મુકામ પર પહોંચાડી શકે તેવી કાબેલિયત ધરાવે છે. 

ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ તરીકે ગૌતમ ગંભીરનો કાર્યકાળ 2027 વર્લ્ડ કપ સુધીનો છે. જો કે દક્ષિણ આફ્રીકા વિરુદ્ધ ઘર આંગણે 2-0થી ટેસ્ટ સિરીઝ હાર્યા બાદ ગૌતમ ગંભીરની નોકરી જોખમાઈ છે. ખાસ કરીને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન લાંબા સમયથી ખરાબ રહ્યું છે. આવામાં ગૌતમ ગંભીર માટે પોતાનું પદ બચાવવું મુશ્કેલ બની રહેશે. રાહુલ દ્રવિડ બાદ જ્યારથી ગૌતમ ગંભીરે હેડ કોચનું પદ સંભાળ્યું છે ત્યારથી ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રદર્શનમાં અચાનક ખરાબી જોવા મળી રહી છે. ગૌતમ ગંભીરે જુલાઈ 2024માં ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચનું પદ સંભાળ્યું હતું. ગૌતમ ગંભીરના કાર્યકાળમાં અત્યાર સુધીમાં ટીમ ઈન્ડિયા 10 ટેસ્ટ, 4 વનડે અને 2 ટી 20 મેચ હારી ચૂકી છે. ત્યારે હવે દુનિયામાં 4 એવા મોટા નામ છે જે જો ભવિષ્યમાં ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ બને તો તે ગૌતમ ગંભીર કરતા સારા કોચ સાબિત થઈ શકે છે. 

1. સ્ટીફન ફ્લેમિંગ
સ્ટીફન ફ્લેમિંગ વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં ખુબ સફળ કોચ રહ્યા છે. સ્ટીફન ફ્લેમિંગના કોચિંગમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમે પાંચ વખત આઈપીએલનો ખિતાબ જીત્યો છે. સ્ટીફન ફ્લેમિંગના કોચિંગમાં ચેન્નાઈની ટીમે વર્ષ 2010, 2011, 2018, 2021, 2023માં આઈપીએલની ટ્રોફી જીતી છે. સ્ટીફન ફ્લેમિંગ એક ચતુર રણનીતિકાર છે અને ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે તેમનું સારું બોન્ડિંગ પણ છે. સ્ટીફન ફ્લેમિંગ જાણે છે કે કઈ રીતે મોટી ટુર્નામેન્ટ જીતાડી શકાય. આથી તેઓ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બનીને તેનું ભાગ્ય બદલી શકે છે. 

2. આશીષ નહેરા
ભારતના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર આશીષ નહેરા પણ ક્રિકેટના એક ચતુર રણનીતિકાર છે. આશીષ નહેરાનું સ્માર્ટ અને કૂલ ક્રિકેટિંગ માઈન્ડ ટીમ ઈન્ડિયાને દુનિયામાં બેસ્ટ ટીમ બનાવી શકે છે. આશીષ નહેરા આઈપીએલમાં ગુજરાત ટાઈટન્સ ટીમનું કોચિંગ કરે છે અને પોતાના કોચિંગમાં તેમણે આ ટીમને આઈપીએલની 2022ની સીઝન જીતાડી હતી. 

3. વિરેન્દ્ર સહેવાગ
પોતાના સમયમાં વિરેન્દ્ર સહેવાગ પોતાની આક્રમક બેટિંગથી દુનિયાભરના  બોલરોનો ખુડદો  બોલાવી ચૂક્યા છે. વીરેન્દ્ર સહેવાગ જો ભારતના હેડ કોચ બને તો તેઓ ટીમની અંદર એક આક્રમક સોચને લઈને આવશે. વીરેન્દ્ર સહેવાગ અગાઉ પણ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બનવા માટે અરજી કરી ચૂક્યા છે. વીરેન્દ્ર સહેવાગે 104 ટેસ્ટમાં 49.34ની સરેરાશથી 8586 રન કર્યા જેમાં 23 સદી અને 32 અડધી સદી સામેલ છે. તેમનો બેસ્ટ સ્કોર 319 રનનો રહ્યો. વીરુએ 251 વનડેમાં 8273 રન કર્યા જેમાં 15 સદી અને 38 અડધી સદી સામેલ છે. આ ફોર્મેટમાં વીરુનો બેસ્ટ સ્કોર 219 છે. આ ઉપરાંત 19 ટી-20 મેચમાં વીરુએ 394 રન કર્યા. જેમાં 68 રન સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. 

4. સૌરવ ગાંગુલી
સૌરવ ગાંગુલી પાસે આઈપીએલમાં કોચિંગનો સારો એવો અનુભવ છે. સૌરવ ગાંગુલીના કોચિંગમાં ધૈર્ય અને આક્રમકતાનું સારું કોમ્બિનેસન છે. પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીએ બીસીસીઆઈ અધ્યક્ષ અને દિલ્હી કેપિટલના ટીમ ડાયરેક્ટર જેવા પદો પર કામ કર્યું છે. સૌરવ ગાંગુલી પોતે પણ એકવાર ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ  કોચ બનવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે. કેપ્ટન હતા ત્યારે સૌરવ ગાંગુલીએ ટીમ ઈન્ડિયાને જે મુકામ પર પહોંચાડી હતી તે અદભૂત હતું. દેશમાં જ નહીં પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા વિદેશમાં પણ જીતવાનું જાણતી હતી. સૌરવ ગાંગુલીની કેપ્ટનશીપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2001 (શ્રીલંકા), અને 2003 વર્લ્ડ કપ (સાઉથ આફ્રીકા)ની ફાઈનલમાં પહોંચી હતી. આ ઉપરાંત ભારતે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ 2002માં નેટ વેસ્ટ સિરીઝ જીતી હતી અને ત્યારબાદ તેમણે લોર્ડ્સની બાલ્કનીમાં શર્ટ ઉતારીને લહેરાવ્યો હતો. સૌરવ ગાંગુલી જો ભારતના હેડ કોચ બને તો તેઓ ટીમની અંદર કોઈ પણ સંજોગોમાં મેચ જીતવાનો જુસ્સો લઈ આવશે. 

 

