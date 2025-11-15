Prev
ગુજરાત ટાઈટન્સ સાથે તૂટ્યા આ પ્લેયર્સના સબંધ, જોસ બટલર સહિત કોને- કોને કરવામાં આવ્યા રિટેન?

GT Retained and Released Players List: ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) એ તેના રિટેન અને રિલીઝ થયેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી છે. GT એ છેલ્લી IPL સિઝનમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 15, 2025, 07:27 PM IST

GT Retained and Released Players List: ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) એ IPL 2026 માટે મીની-ઓક્શન પહેલા રિટેન અને રિલીઝ થયેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી છે. GTએ ટીમમાંથી ઘણા ખેલાડીઓને દૂર કર્યા નથી. શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળ GTથી ત્રણ વિદેશી ખેલાડીઓ સહિત માત્ર પાંચ ખેલાડીઓ અલગ થયા છે. શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને ઓલરાઉન્ડર દાસુન શનાકાને GT માંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે. 

એલિમિનેટરમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે હારી ગયા

ગુજરાતે કુલ 19 ખેલાડીઓને રિટેન કર્યા છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોસ બટલરનો સમાવેશ થાય છે. GT એ વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ખેલાડી શેરફેન રધરફોર્ડનો ટ્રેડ કર્યો હતો, જે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં જોડાયો છે. શુભમન બ્રિગેડે ગયા સિઝનમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. GT, એક વખતનો ખિતાબ વિજેતા, IPL 2025માં એલિમિનેટરમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે હારી ગયા હતા.

રાખેલા ખેલાડીઓની યાદી

ગુજરાત ટાઇટન્સે રાખેલા ખેલાડીઓની યાદી: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસીદ ક્રિષ્ના, ઇશાંત શર્મા, ગુરનુર સિંહ બ્રાર, રાશિદ ખાન, માનવ સુથાર, સાઇ કિશોર, જયંત યાદવ, કુમાર કુશાગ્ર, અનુજ રાવત, જોસ બટલર.

ગુજરાત ટાઇટન્સે આ ખેલાડીઓની કરી બાદબાકી: દાસુન શનાકા, મહિપાલ લોમરોર, કરીમ જન્નત, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, કુલવંત ખેજરોલિયા.

ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી ટ્રેડ ખેલાડીઃ શેરફેન રધરફોર્ડ

ગુજરાત ટાઇટન્સ IPL 2026 હરાજી પર્સમાં: ₹12.90 કરોડ રૂપિયા બાકી

IPL 2026ની હરાજી પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુદર્શન, કુમાર કુશાગરા, અનુજ રાવત, જોસ બટલર, નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, ઇશાન શર્મા, ગુરનુર સિંહ બ્રાર, રાશિદ ખાન, માનવ સુથાર, રાહુલ કુમાર, જયેશ કુમાર, સાયન્સ, જયેશ કુમાર રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, શાહરૂખ ખાન, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના.

