ભારત સામેની મેચમાં કરી હતી આ હરકત, ICCએ પાકિસ્તાની પ્લેયર સામે કરી કાર્યવાહી
INDW vs PAKW Match: ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમની વર્લ્ડ કપની મેચ શ્રીલંકાના કોલંબોમાં રમાઈ હતી, આ મેચમાં પાકિસ્તાની પ્લેયરે ICCના નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, જે બાદ ICCએ તેની સામે કાર્યવાહી કરી છે, જો કે મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 88 રને ધુળ ચટાવી હતી.
Trending Photos
INDW vs PAKW Match: મહિલા વર્લ્ડ કપની શરૂઆત થઈ ચુકી છે, તેમા પણ ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચ હાઈવોલ્ટેજ રહી હતી. જેમાં પાકિસ્તાનને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પાકિસ્તાનની બેટ્સમેન સિદ્રા અમીન રવિવારે ભારત સામેની મેચ દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) ની આચારસંહિતાના લેવલ 1 ઉલ્લંઘન બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવી છે. તેણીને ઔપચારિક રીતે ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે અને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે.
ઉલ્લંઘન બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવી
મેચમાં પાકિસ્તાનની ટોચની સ્કોરર અમીને 106 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા હતા. આઉટ થયા પછી, અમીને તેના બેટને પિચ પર જોરદાર રીતે માર્યું હતું. તેણીને ICC આચારસંહિતાની કલમ 2.2 ના ઉલ્લંઘન બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવી હતી, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો અથવા કપડાં, ગ્રાઉન્ડ સાધનો, અથવા ફિક્સર અને ફિટિંગનો દુરુપયોગ સંબંધિત છે.
પાકિસ્તાન ભારત સામે 88 રનથી મેચ હારી ગયું
આ લેવલ 1 ના ગુનામાં ખેલાડીની મેચ ફીના 50 ટકા દંડ અને બે ડિમેરિટ પોઈન્ટનો દંડ છે. અમ્પાયરો દ્વારા આરોપ મૂક્યા બાદ અમીને મેચ રેફરી શાન્ડ્રે ફ્રિટ્ઝ દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડ સ્વીકાર્યો હતો. પાકિસ્તાન ભારત સામે 88 રનથી મેચ હારી ગયું હતું. તેઓ ટુર્નામેન્ટમાં હજુ સુધી જીતી શક્યા નથી, અગાઉ બાંગ્લાદેશ સામે હારી ગયા હતા અને આગામી 8 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે