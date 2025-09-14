Prev
ભારત-પાકિસ્તાન મેચના થોડા કલાકો પહેલા આ ક્રિકેટરની મોટી જાહેરાત, અચાનક એશિયા કપનો કર્યો બહિષ્કાર

Boycott Ind vs Pak Match: એશિયા કપ 2025ની છઠ્ઠી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બંને ટીમો T20 ફોર્મેટના એશિયા કપમાં ચોથી વખત એકબીજા સામે ટકરાશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ ટુર્નામેન્ટનો પોતાનો પહેલો મેચ UAE સામે રમ્યો હતો, જેમાં તેણે 9 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. ભારતીય ટીમ હાલમાં ગ્રુપ-A ના પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:16 PM IST

ભારત-પાકિસ્તાન મેચના થોડા કલાકો પહેલા આ ક્રિકેટરની મોટી જાહેરાત, અચાનક એશિયા કપનો કર્યો બહિષ્કાર

Boycott Ind vs Pak Match: એશિયા કપની છઠ્ઠી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે દુબઈમાં રમાવા જઈ રહી છે. આ ટી20 કપમાં બંને ટીમો ચોથી વખત એકબીજા સામે ટકરાશે. ભારતે પહેલા મેચમાં 9 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. ભારતીય ટીમ હાલમાં ગ્રુપ-A ના પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. પાકિસ્તાને ઓમાન સામે તેની પહેલી મેચ 93 રનથી જીતી હતી. આ દેશ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે. જો ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ જીતે છે, તો તે તેનું ટોચનું સ્થાન મજબૂત કરશે. આ સાથે, ભારત એશિયા કપ 2025 ના સુપર-4 માં પણ જગ્યા બનાવશે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચના થોડા કલાકો પહેલા આ ક્રિકેટરની મોટી જાહેરાત

ભારત સામેની પાકિસ્તાન મેચના થોડા કલાકો પહેલા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. મનોજ તિવારીએ કહ્યું કે હું ભારત સામેની પાકિસ્તાન મેચ સાથે એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરી રહ્યો છું, કારણ કે હું તેને જોઈ શકતો નથી. એ સમજવાની જરૂર છે કે આ ફક્ત એક રમત છે, તે જીવન નથી. આપણે માણસો જીવનની તુલના રમતો સાથે કરી રહ્યા છીએ. આવું ક્યારેય ન કરવું જોઈએ.

અચાનક એશિયા કપનો બહિષ્કાર કર્યો

મનોજ તિવારીએ કહ્યું કે આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ પરિસ્થિતિ છે. આ સમસ્યા વર્ષોથી ચાલી રહી છે. પુલવામાથી પહેલગામ અને પઠાણકોટ સુધી, અસંખ્ય આતંકવાદી હુમલાઓ સુધી, કોઈ ભારતીય આ ભૂલી શક્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં તમે ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ રમવા માંગો છો. હું ક્યારેય રમતગમતનો વિરોધી રહ્યો નથી, હું ક્રિકેટર રહ્યો છું અને હું રમતગમત મંત્રી છું. મેં વ્યક્તિગત રીતે કહ્યું હતું કે હું ભારત સામે પાકિસ્તાન મેચ સાથે એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરી રહ્યો છું, કારણ કે હું તેને જોઈ શકતો નથી.

 

આ ફક્ત એક રમત છે... જીવન નથી

મનોજ તિવારીએ કહ્યું કે એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ફક્ત એક રમત છે, તે જીવન નથી. અમે માનવ જીવનની તુલના રમતો સાથે કરી રહ્યા છીએ, આવું ક્યારેય ન થવું જોઈએ. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર પછી પહેલીવાર, ભારત અને પાકિસ્તાન બંને ક્રિકેટના મેદાન પર ટકરાશે. 

આખી દુનિયા ક્રિકેટના આ મેચ પર નજર રાખશે. આ મેચમાં, શુભમન ગિલ સામે શાહીન આફ્રિદી જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવ સામે હરિસ રૌફ જોવા મળશે. સ્ટાર સ્ટડેડ ભારતીય ટીમ ફરી એકવાર પાકિસ્તાની ટીમને હરાવવા માટે તૈયાર છે. ICC ટૂર્નામેન્ટની જેમ, એશિયા કપમાં પણ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ભારે સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે.

