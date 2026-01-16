આ ક્રિકેટરને તેના ફોર્મને કારણે ક્યારેય ટીમ ઈન્ડિયામાંથી નથી કરવામાં આવ્યો બહાર, ભારતને જીતાડી ચુક્યો છે બે વર્લ્ડ
Cricket News: પોતાના ડેબ્યૂથી લઈને નિવૃત્તિ સુધી, ભારત પાસે એક દિગ્ગજ ક્રિકેટર છે જેને તેના ફોર્મને કારણે ક્યારેય ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ ક્રિકેટર ફક્ત ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરના દરેક ક્રિકેટ ચાહકોના દિલ પર રાજ કરે છે.
Trending Photos
Cricket News: ભારતમાં અનેક દિગ્ગજ બેટ્સમેનો થઈ ગયા, જ્યારે તે કોઈ પણ ટીમ સામે રમતા હોય ત્યારે સામેની ટીમનો પણ પરસેવો છુટવા લાગતો હતો, આજે અમે પણ તેવા જ એક પ્લેયર વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જ્યારે પણ તે મેદાન પર ઉતરતો હતો, ત્યારે ચાહકોની ભીડ તેને પ્રદર્શન જોવા માટે સ્ટેડિયમમાં ઉમટી પડતી હતી.
આ ક્રિકેટર કોણ છે?
ભારતના દિગ્ગજ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને તેના ફોર્મને કારણે ક્યારેય ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો નથી. જોકે, તે ઈજાને કારણે તેની કારકિર્દીમાં કેટલીક મેચ ચૂકી ગયો હતો. મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ત્રણ મોટી ICC ટ્રોફી જીતી છે.
તેમણે 2004માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો
મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાએ 2007માં ICC T20 વર્લ્ડ કપ, 2011માં ODI ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ અને 2013માં ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી છે. ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાએ 2009માં પ્રથમ વખત નંબર-વન ટેસ્ટ રેન્કિંગ પણ મેળવી હતી. મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ 23 ડિસેમ્બર, 2004ના રોજ બાંગ્લાદેશ સામેની ODI મેચમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો.
2020માં નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત
ઓગસ્ટ 2020માં, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. ધોની છેલ્લે 2019ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રમતા જોવા મળ્યો હતો. ધોનીએ ભારત માટે 350 ODI રમી છે, જેમાં 50.57ની સરેરાશથી 10,773 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 10 સદી અને 73 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
ધોનીએ 90 ટેસ્ટ મેચોમાં 4,876 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 6 સદી અને 33 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તેણે 98 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 1,617 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે