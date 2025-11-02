Prev
IND vs AUS 3rd T20 : ટીમ ઈન્ડિયા પર બોજ બની રહ્યો હતો આ ક્રિકેટર ! મેનેજમેન્ટે ટીમમાંથી કર્યો બહાર

IND vs AUS 3rd T20 : ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતને જીતવા માટે 187 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. હોબાર્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ચાલી રહેલી ત્રીજી T20 માટે ભારતે પોતાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રણ મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા હતા. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:10 PM IST

હોબાર્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી T20માં ભારતે પોતાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો કર્યા હતા. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો, જેમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન, ચાઇનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવ અને ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા. જીતેશ શર્મા, વોશિંગ્ટન સુંદર અને અર્શદીપ સિંહને ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલા ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે બહાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.

આ ક્રિકેટર ટીમ ઇન્ડિયા પર બોજ બની ગયો હતો!

હર્ષિત રાણાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી T20માં બે ઓવર ફેંકી, 13.50ના ઇકોનોમી રેટથી 27 રન આપ્યા. આ દરમિયાન તે વિકેટ વિના રહ્યો. કાંગારૂ બેટ્સમેનોએ તેને ધોઈ નાખ્યો. બોલિંગ વિભાગમાં રાણા ભારત માટે ખલનાયક સાબિત થયો. રાણા એક ઉંચો બોલર છે જેને મેલબોર્ન પીચ પર તેના ઉછાળા અને ગતિનો લાભ લેવાની તક મળી હતી, પરંતુ તે તે મોરચે નિષ્ફળ ગયો. જો કે, આ મેચમાં સાતમા નંબર પર બેટિંગ કરતા, તેણે 33 બોલમાં 35 રન બનાવ્યા.

મેનેજમેન્ટે તેને ત્રીજી T20માંથી બહાર કર્યો

જોકે હર્ષિત રાણાએ બેટ્સમેન તરીકે સારું પ્રદર્શન કર્યું, ટીમ ઈન્ડિયાએ તેમની પાસેથી વધુ સારા બોલિંગ પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખી હતી. જોકે, હર્ષિત રાણા આ મોરચે નિષ્ફળ સાબિત થયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી T20I માં પ્રતિભાશાળી ડાબોડી ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહની પસંદગી હર્ષિત રાણાની જગ્યાએ કરવામાં આવી હતી. અર્શદીપ સિંહે હોબાર્ટ T20I માં પોતાની પસંદગીને યોગ્ય ઠેરવી, 4 ઓવરમાં 35 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી.

અર્શદીપ T2 ક્રિકેટમાં ભારતનો સૌથી સફળ બોલર 

અર્શદીપ સિંહ T20 ક્રિકેટમાં ભારતનો સૌથી સફળ બોલર છે. તેણે અત્યાર સુધી ભારત માટે 66 T20 મેચોમાં 104 વિકેટ લીધી છે. અર્શદીપ સિંહ T20માં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. અર્શદીપ સિંહને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બાકાત રાખવા બદલ ભારતીય ટીમને ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેથી ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી T20 માટે ટીમ ઇન્ડિયાના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી હર્ષિત રાણાને બાકાત રાખવાની ફરજ પડી હતી. હર્ષિત રાણાએ ભારત માટે અત્યાર સુધી પાંચ T20 મેચોમાં માત્ર 5 વિકેટ લીધી છે.
 

