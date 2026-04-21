ગુજરાતી ન્યૂઝSports

7 કરોડના આ ગુજરાતી ઓલરાઉન્ડરને નથી મળ્યો હજુ સુધી IPL 2026માં રમવાનો મોકો, વ્યક્ત કર્યું દુઃખ, જાણો

GT Playing XI Controversy: ગુજરાત ટાઇટન્સના આ ઓલરાઉન્ડરને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બાકાત રાખવા અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓને "બિનજરૂરી" ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે તેમનું ધ્યાન ફક્ત તક માટે તૈયાર રહેવા પર છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 99 રનની હાર બાદ, ટીમમાં ફેરફારની ચર્ચા વધી રહી છે, જ્યાં આ ખેલાડી મુખ્ય વિકલ્પ હોઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:12 PM IST
  • 34 વર્ષીય હોલ્ડર, જે બે સિઝન પછી IPLમાં પાછો ફર્યો છે 
  • 7 કરોડ રૂપિયામાં ગુજરાતી ટીમમાં જોડાયો છે 
  • તેણે આ સિઝનમાં હજુ સુધી એક પણ મેચ રમી નથી. 

7 કરોડના આ ગુજરાતી ઓલરાઉન્ડરને નથી મળ્યો હજુ સુધી IPL 2026માં રમવાનો મોકો, વ્યક્ત કર્યું દુઃખ, જાણો

GT Playing XI Controversy: ગુજરાત ટાઇટન્સના અનુભવી ઓલરાઉન્ડર જેસન હોલ્ડરે ટીમમાં તેની સતત અવગણના અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે પ્લેઇંગ ઇલેવન વિશે ચર્ચામાં ઉતરવું એ બિનજરૂરી ઊર્જાનો બગાડ છે.

34 વર્ષીય હોલ્ડર, જે બે સિઝન પછી IPLમાં પાછો ફર્યો અને 7 કરોડ રૂપિયામાં ટીમમાં જોડાયો, તેણે આ સિઝનમાં હજુ સુધી એક પણ મેચ રમી નથી. ટીમ મેનેજમેન્ટ હાલમાં વિદેશી ખેલાડીઓ તરીકે જોસ બટલર, રાશિદ ખાન, ગ્લેન ફિલિપ્સ અને કાગીસો રબાડા પર આધાર રાખી રહ્યું છે.

હોલ્ડરે કહ્યું કે, કોણ રમશે અને કોણ નહીં તે અંગેની આ બધી ચર્ચાઓમાં સામેલ થવા માટે ઘણી બિનજરૂરી ઊર્જાની જરૂર પડે છે. એક ખેલાડી તરીકે, તમારું કામ ટીમ માટે તૈયાર રહેવું અને તક મળે ત્યારે પ્રદર્શન કરવું છે.

 

તેણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે હવે અપેક્ષા રાખવાના તબક્કામાંથી આગળ વધી ગયો છે કે તેના માર્ગે કંઈક આવશે. તે હવે એવું માનતો નથી કે કંઈક તેના માર્ગે આવશે. હું અહીં રમવા આવ્યો છું અને તક આવે ત્યારે તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવા માંગુ છું.

ગુજરાતની હાર પછી દબાણ વધ્યું

સોમવારે અમદાવાદમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે ગુજરાત ટાઇટન્સને 99 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 200 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ફક્ત 100 રનમાં સમેટાઈ ગઈ, જેના કારણે બેટ્સમેનોની ભારે ટીકા થઈ.

શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમ હવે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના પાંચમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે અને તેનો નેટ રન રેટ (-0.821) પણ ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે.

 

આ હાર પછી, ટીમ કોમ્બિનેશન પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે, અને હોલ્ડર એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે ઉભરી શકે છે. તે પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવર બંનેમાં બોલિંગ કરી શકે છે, તેમજ નીચલા ક્રમમાં ફિનિશર રમી શકે છે.

ગુજરાત ટીમ વિશે હોલ્ડરે શું કહ્યું

હાર પર પ્રતિક્રિયા આપતા હોલ્ડરે કહ્યું કે, હવે આપણી પાસે એક જ રસ્તો છે, આગળ વધવું અને સુધારો કરવો. તેણે ડ્રેસિંગ રૂમના વાતાવરણમાં પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. અમારી વચ્ચે સુધારો કેવી રીતે કરવો તે અંગે સારી ચર્ચા થઈ છે. આપણે આપણી રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે અને ગભરાવું નહીં.

ગુજરાત ટાઇટન્સ આગામી મેચ 24 એપ્રિલે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે રમશે, જ્યાં તેઓ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

