/યુવરાજ સિંહ નહીં... ભારતના આ ખતરનાક બેટ્સમેને ફટકારી સૌથી ઝડપી T20 અડધી સદી, 441ની સ્ટ્રાઇક રેટથી માત્ર 11 બોલમાં માર્યા 50 રન

Fastest Fifty: આ દુનિયામાં એક ખતરનાક બેટ્સમેન છે, જેણે એક સમયે ક્રિકેટના મેદાન પર એવો તબાહી મચાવી હતી કે વિરોધી ટીમના બોલરો દયા માટે ભીખ માંગવા લાગ્યા હતા. આ ભારતીય બેટ્સમેન T20 ક્રિકેટમાં 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારનાર આ ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ ઓલરાઉન્ડર આશુતોષ શર્મા છે.
આશુતોષ શર્મા T20 ક્રિકેટમાં 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. 17 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ, ભારતીય ઓલરાઉન્ડર આશુતોષ શર્માએ અરુણાચલ પ્રદેશ સામેની T20 મેચમાં માત્ર 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. તે 12 બોલમાં 53 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેમની સ્ટ્રાઇક રેટ 441.66 હતો. તેમની ઇનિંગ્સમાં આઠ છગ્ગા અને એક ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ રેકોર્ડ સાથે, આશુતોષ શર્માએ મહાન ભારતીય ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો હતો.
આ બેટ્સમેને ફટકારી સૌથી ઝડપી T20 અડધી સદી
યુવરાજ સિંહે 2007ના T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે માત્ર 12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. 17 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ રાંચીના JSCA ઓવલ ખાતે રમાયેલી આ SMAT T20 મેચમાં, રેલ્વેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રેલ્વેએ 20 ઓવરમાં 246/5 બનાવ્યા. રેલ્વેએ અરુણાચલ પ્રદેશને 20 ઓવરમાં 247 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. જવાબમાં, અરુણાચલ પ્રદેશ 18.1 ઓવરમાં 119 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, આમ 127 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો.
મધ્યપ્રદેશના રતલામમાં જન્મ
આશુતોષ શર્માનો જન્મ મધ્યપ્રદેશના રતલામમાં થયો હતો અને તે ઇન્દોરમાં મોટો થયો હતો. મધ્યપ્રદેશના રતલામનો વતની આ 27 વર્ષીય ખેલાડી 10 વર્ષની ઉંમરે પોતાની ક્રિકેટ પ્રતિભાને નિખારવા માટે ઇન્દોર ગયો. મર્યાદિત સંસાધનો હોવા છતાં, આશુતોષ શર્માએ બધું જાતે જ મેનેજ કરવાનું શીખી લીધું અને ગુજરાન ચલાવવા માટે બોલ બોય અને અમ્પાયર તરીકે કામ કર્યું.
ક્રિકેટમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું તરીકે, જમણા હાથનો બેટ્સમેન 2022માં રેલ્વેમાં જોડાયો. આશુતોષ શર્માએ 8 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં 28.46ની સરેરાશથી 370 રન બનાવ્યા છે. આશુતોષ શર્માએ પોતાની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં 1 સદી અને 2 અડધી સદી ફટકારી છે. આશુતોષ શર્માએ 24 લિસ્ટ-એ મેચમાં 479 રન બનાવ્યા છે. આશુતોષ શર્માએ લિસ્ટ-એમાં 3 અડધી સદી ફટકારી છે. આશુતોષ શર્માએ 62 T20 મેચમાં 1277 રન બનાવ્યા છે. આશુતોષ શર્માએ આ સમયગાળા દરમિયાન 9 અડધી સદી ફટકારી છે.