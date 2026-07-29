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યુવરાજ સિંહ નહીં... ભારતના આ ખતરનાક બેટ્સમેને ફટકારી સૌથી ઝડપી T20 અડધી સદી, 441ની સ્ટ્રાઇક રેટથી માત્ર 11 બોલમાં માર્યા 50 રન

Fastest Fifty: આ દુનિયામાં એક ખતરનાક બેટ્સમેન છે, જેણે એક સમયે ક્રિકેટના મેદાન પર એવો તબાહી મચાવી હતી કે વિરોધી ટીમના બોલરો દયા માટે ભીખ માંગવા લાગ્યા હતા. આ ભારતીય બેટ્સમેનએ T20 ક્રિકેટમાં 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:35 PM IST
યુવરાજ સિંહ નહીં... ભારતના આ ખતરનાક બેટ્સમેને ફટકારી સૌથી ઝડપી T20 અડધી સદી, 441ની સ્ટ્રાઇક રેટથી માત્ર 11 બોલમાં માર્યા 50 રન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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