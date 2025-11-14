આ ભારતીય ક્રિકેટરે બાવુમાને કહ્યો બોણો, થઈ થઈ શકે છે દંડ, કેવી રીતે થઈ ભૂલ, જુઓ Video
Ind vs SA Test Series: કોલકાતા ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ભારતીય ટીમના ક્રિકેટરની ટિપ્પણીને કારણે ICC તરફથી દંડ થઈ શકે છે. બોલ તેના પેડ પર લાગતા આ બોલરે તેને અજાણતાં ટેમ્બા બાવુમાને બોણો કહ્યો હતો.
Ind vs SA Test Series: ટીમ ઈન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહએ અજાણતાં એક ભૂલ કરી હતી, જેના કારણે ICC તરફથી ઠપકો અથવા દંડ થઈ શકે છે. કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના પહેલા દિવસે, જસપ્રીત બુમરાહએ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાને એક ટિપ્પણી કરી હતી જે તેને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તેણે અજાણતાં ટેમ્બા બાવુમાને બોણો(નીચી હાઈટનો વ્યક્તિ) કહ્યો હતો, જે બોડી શેમિંગ સમાન છે.
DRS અંગે એક મીની-કોન્ફરન્સ યોજાઈ
પ્રથમ દિવસના પહેલા સત્રમાં જસપ્રીત બુમરાહ ભારત માટે 13મી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો. ઓવરના છેલ્લા બોલ પર, બુમરાહ બાવુમાને સ્તબ્ધ કરી દીધો. બોલ બાવુમાના પેડ પર વાગ્યો, પરંતુ તે ઉપરની બાજુએ હતો. બુમરાહએ એલબીડબ્લ્યુ માટે અપીલ કરી. વિકેટકીપર ઋષભ પંત અને નજીકમાં ઉભેલા ખેલાડીઓ પણ અપીલમાં જોડાયા, પરંતુ અમ્પાયરે તેને ફગાવી દીધી. ટૂંક સમયમાં, ભારતીય ખેલાડીઓ વચ્ચે DRS અંગે એક મીની-કોન્ફરન્સ યોજાઈ, જે દરમિયાન બુમરાહ ભૂલ કરી હતી.
બોલ લેગ સ્ટમ્પ ઉપર જઈ રહ્યો હતો
ઋષભ પંત વિકેટ પાછળથી આવ્યો અને કહ્યું કે બોલ ઉંચો હતો. જસપ્રીત બુમરાહએ જવાબ આપ્યો કે તે બોણો છે. પંતે પછી કહ્યું કે બધું બરાબર છે, પરંતુ બોલ પેડની ઉપર વાગ્યો હતો. રિવ્યું લેવામાં આવ્યો ન હતો, અને પછી બોલ ટ્રેકિંગની તપાસ કરવામાં આવી, જેમાં જાણવા મળ્યું કે બોલ લેગ સ્ટમ્પ ઉપર જઈ રહ્યો હતો. જો કે, આ સમય દરમિયાન બાવુમા વિશે બુમરાહની ટિપ્પણીઓ તેને ICCના મેચ રેફરીઓના એલિટ પેનલની તપાસ હેઠળ લાવી શકે છે.
Bumrah:"Bauna bhi toh hai ye"😂 pic.twitter.com/sPIzv2C3p2
— LaPulga (@LAPULGA_11) November 14, 2025
જો કે, અમ્પાયર, મેચ રેફરી અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓ શબ્દનો અર્થ સમજવા માટે પૂરતું હિન્દી જાણતા નથી. આવી સ્થિતિમાં, બુમરાહને બચાવી શકાય છે, કારણ કે તેણે ઇરાદાપૂર્વક અથવા ટેમ્બા બાવુમા સામે આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો. તે ફક્ત તેના સાથી ખેલાડીઓને તેની માતૃભાષામાં વાત કરી રહ્યો હતો, સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો કે તેની હાઈટ નીચી છે અને બોલ ઉપર જશે કે નહીં તે કહી શકતો ન હતો.
