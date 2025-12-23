Prev
‘વાઈસ કેપ્ટન કોઈ બીજાને બનાવી દેતા, પણ ટીમમાં તો રાખવો જોઈતો હતો’, ગિલને લઈને આ દિગ્ગજનું છલકાયું દર્દ

Shubman Gill: શુભમન ગિલને ભારતીય ટી-20 ટીમ અને વાઈસ કેપ્ટન્સી પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. હવે તે આ ફોર્મેટનો આગામી વર્લ્ડ કપ રમી શકશે નહીં. આ સમાચાર જાણીને પૂર્વ ટી-20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન રોબિન ઉથપ્પા હેરાન છે.

Dec 23, 2025

Robin Uthappa on Shubman Gill: પૂર્વ ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રોબિન ઉથપ્પાએ જણાવ્યું કે, તેમને લાગતું હતું કે શુભમન ગિલ ઓછામાં ઓછું 2026ના ટી-20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમનો હિસ્સો તો ચોક્કસ હશે જ. પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા ઉથપ્પાએ કહ્યું કે, ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પણ તેને એવું લાગતું હતું કે ગિલ કદાચ ઉપ-કપ્તાની ગુમાવશે પરંતુ ટીમમાં પોતાની જગ્યા જાળવી રાખશે.

‘ટીમમાં સ્થાન મળી શકતું હતું’
ઉથપ્પાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "ભારતીય ક્રિકેટ એક અજીબ જગ્યા છે. તમને લાગશે કે કંઈક તો અંદાજો લગાવી શકાય છે. આ એક શાનદાર ટીમ છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી. પરંતુ કેટલાક દિલ ચોક્કસ તૂટ્યા છે. મને તેની સાથે સહાનુભૂતિ છે. તમારે શુભમન ગિલ માટે ખરાબ લાગવું જોઈએ. તે ટેસ્ટ અને વનડે ટીમનો કેપ્ટન છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિમાં મને લાગ્યું હતું કે કોઈ બીજાને વાઈસ-કેપ્ટન બનાવી શકાય છે, પરંતુ તેને ટીમમાં સ્થાન મળી જશે. કદાચ પ્લેઈંગ 11માં નહીં, પણ ત્રીજા ઓપનર તરીકે તેને ટીમમાં રાખી શકાયો હોત."

સિલેક્ટર્સનો ચોંકાવનારો નિર્ણય
ટી-20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની ટીમની જાહેરાત શનિવાર, 20 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કરવામાં આવી હતી. સિલેક્ટર્સ તરફથી લેવાયેલા બે સૌથી ચોંકાવનારા નિર્ણયોમાં ગિલ અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જિતેશ શર્માને ટીમમાંથી બહાર કરવાના હતા. ગિલને એક વર્ષ બાદ ભારતની ટી-20 ઇન્ટરનેશનલ ટીમમાં પરત લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તે આ તકનો ફાયદો ઉઠાવી શક્યો નહીં અને તેનું પ્રદર્શન સાતત્યપૂર્ણ રહ્યું ન હતું. વાપસી બાદ તેણે 15 મેચ રમી અને 24.25ની એવરેજથી 291 રન બનાવ્યા હતા. આખા વર્ષ દરમિયાન તે એક પણ ફિફ્ટી ફટકારી શક્યો નહોતો.

હવે સંજુ સેમસનને મળી તક
ગિલની ટીમમાં વાપસીનો અર્થ એ હતો કે સંજુ સેમસને ઓપનિંગની જગ્યા ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, આ વિકેટકીપર-બેટ્સમેને ત્રણ સદી ફટકારી અને અભિષેક શર્મા સાથે મળીને ભારતને ઘણી સારી શરૂઆત અપાવી હતી. હવે, સેમસન ફરીથી ઓપનિંગ કરે તેવી અપેક્ષા છે. હવે ગિલનું ફોકસ કદાચ આગામી IPLમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી બહેતર પ્રદર્શન કરવા પર રહેશે, જેથી તે સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં ફરી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમી શકે.

