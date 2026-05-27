/રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ખતરો બનશે IPLનો આ નિયમ ? SRH સામે એલિમિનેટર મેચ રમ્યા વિના જ બહાર થઈ શકે છે RR

IPL 2026 Eliminator SRH vs RR : IPL 2026નો રોમાંચ હવે પ્લેઓફ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. 27 મેના રોજ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે એલિમિનેટર મેચ રમાશે. આ મુકાબલો બંને ટીમો માટે એક કઠિન કસોટી સમાન છે, કારણ કે હારનાર ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે.
વિજેતા ટીમ ક્વોલિફાયર-2માં પહોંચશે, જેનાથી ફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રહેશે. ન્યૂ ચંદીગઢમાં યોજાનારી મેચ પહેલા ચાહકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે. જોકે, IPLનો એક નિયમ રાજસ્થાન રોયલ્સના અભિયાનને પાટા પરથી ઉતારી શકે છે. હકીકતમાં એવું કહેવું અતિશયોક્તિ નહીં હોય કે, આ નિયમને કારણે RR એક પણ મેચ રમ્યા વિના ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
આ નિયમ RR માટે ખતરો સાબિત થઈ શકે છે
SRH વિરુદ્ધ RR એલિમિનેટર મેચ ન્યૂ ચંદીગઢમાં રમાનારી છે. ચાહકોની એક નજર હવામાનની આગાહી પર પણ ટકેલી છે. ક્રિકેટ મેચોમાં, વરસાદ ઘણીવાર મેચની મજા બગાડે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જો સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેની મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય તો શું થશે તે સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે. સૌપ્રથમ એ જાણવું જરૂરી છે કે IPL 2026માં ફાઇનલ સિવાયની કોઈપણ મેચ માટે કોઈ રિઝર્વ ડે ફાળવવામાં આવ્યા નથી. આ જ IPL પ્લેઇંગ કન્ડિશન રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ખતરો સાબિત થઈ શકે છે.
જો એલિમિનેટર મેચ ધોવાઈ જાય તો શું થાય ?
જો આ મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવે છે, તો સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને ફાયદો થશે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ ટુર્નામેન્ટ રમ્યા વિના બહાર થઈ જશે. IPL પ્લેઇંગ કન્ડિશન અનુસાર, જો પ્લેઓફ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય છે, તો પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજું સ્થાન ધરાવતી ટીમને ફાયદો થશે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ત્રીજા સ્થાને રહીને પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ ચોથા સ્થાને રહ્યું. પરિણામે જો આ મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો પોઈન્ટ ટેબલ સ્ટેન્ડિંગ સૂચવે છે કે SRH ક્વોલિફાયર-2માં પહોંચશે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ જશે.
SRH vs RR : હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને ટીમો અત્યાર સુધીમાં 23 મેચોમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂકી છે. SRH 14 મેચમાં વિજયી બન્યું છે, જ્યારે RR 9 મેચમાં વિજયી બન્યું છે. આ સિઝનમાં બંને ટીમો બે વાર ટકરાઈ છે, જેમાં સનરાઇઝર્સે બંને મેચમાં જીત નોંધાવી છે.