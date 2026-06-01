/આ રીતે ફાઈનલમાં ફસાઈ ગુજરાતની ટીમ, બેંગ્લોરની પેસ બોલરોએ કર્યો આ ખેલ, જાણો

RCB Strategy Against GT: રવિવારે IPL 2026ના ફાઇનલમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના બોલરોએ ગુજરાત ટાઇટન્સને પરાજિત કરવા માટે શાનદાર રણનીતિ અને શિસ્તબદ્ધ બોલિંગનો ઉપયોગ કર્યો. હાર્ડ લેન્થ અને શોર્ટ ડિલિવરીની તેમની રણનીતિ GTના બેટ્સમેન માટે ખૂબ જ સાબિત થઈ. રસિક સલામે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે જોશ હેઝલવુડ અને ભુવનેશ્વર કુમારે બે-બે વિકેટ લીધી.
RCB Strategy Against GT: IPL 2026ના ફાઇનલમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે માત્ર સારી બોલિંગ જ નહીં પરંતુ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે એક એવી રણનીતિ પણ અમલમાં મૂકી જેણે મેચનો માર્ગ બદલી નાખ્યો.
રવિવારે (31 મે) અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ટાઇટલ મેચમાં, RCBના ફાસ્ટ બોલરોએ પિચની પ્રકૃતિને ઝડપથી સમજી લીધી અને તે મુજબ ગુજરાતના બેટ્સમેનોને નિશાન બનાવ્યા. પરિણામે, ગુજરાત ટાઇટન્સ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે માત્ર 155 રન જ બનાવી શક્યું.
હાર્ડ લેન્થ ડિલિવરી અને રાઇઝિંગ ડિલિવરીનો આશરો લીધો
શરૂઆતથી જ સ્પષ્ટ હતું કે પિચ બેટ પર સરળતાથી આવી રહી ન હતી. આવી સ્થિતિમાં, RCBના બોલરોએ ફુલ-લેન્થ અથવા સતત ધીમી ડિલિવરીને બદલે હાર્ડ લેન્થ ડિલિવરી અને રાઇઝિંગ ડિલિવરીનો આશરો લીધો. આ રણનીતિ ગુજરાતની બેટિંગ માટે મોંઘી સાબિત થઈ.
જોશ હેઝલવુડે કેપ્ટન શુભમન ગિલને આઉટ કર્યો હતો. ગિલે આક્રમક શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ હેઝલવુડની બાઉન્સર બોલથી તેનો શોટ ખોટો સમય પસાર થયો. બોલ હવામાં ગયો અને કેપ્ટન રજત પાટીદારે શાનદાર કેચ પકડ્યો, જેનાથી ગુજરાતને મોટો ફટકો પડ્યો. ગિલ 10 બોલમાં 8 રન બનાવીને આઉટ થયો.
સુદર્શન સામે પણ આ જ રણનીતિ અપનાવી
ત્યારબાદ ભુવનેશ્વર કુમારે સાઈ સુદર્શન સામે પણ આ જ રણનીતિ અપનાવી. બોલને ઉંચો બોલ ફેંકવાને બદલે, તેણે સતત શોર્ટ રાખ્યો. સુદર્શને રેમ્પ શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલ ટોચની ધાર પર ગયો અને વિકેટકીપરના ગ્લોવ્સમાં ગયો. પાવરપ્લેમાં ગુજરાતે તેના બંને મુખ્ય બેટ્સમેન ગુમાવ્યા.
આરસીબી ત્યાં અટક્યો નહીં. રસિક સલામે નિશાંત સિંધુને પણ એ જ રીતે ફસાવી દીધો. બેટ્સમેન રમવા માટે આગળ વધ્યો, પરંતુ બોલ પીચમાં ડૂબી ગયો અને તે ખોટા સમયસર બોલ ફેંકવાને કારણે કેચ થયો. હાર્ડ લેન્થ ડિલિવરીમાં પડવાની આ ત્રીજી વિકેટ હતી.
ગુજરાતના બેટ્સમેન સતત દબાણમાં હતા
રિવ્યુ પર ફાઇન લેગ પરનો કેચ ઉથલાવી દેવામાં આવ્યો ત્યારે વોશિંગ્ટન સુંદરને રાહત મળી. જો કે, આ શોર્ટ બોલ પર પણ એક તક હતી, જેનાથી સ્પષ્ટ થયું કે ગુજરાતના બેટ્સમેન સતત દબાણમાં હતા. સુંદરે અંત સુધી લડત આપી અને અણનમ 50 રન બનાવ્યા, પરંતુ બીજા છેડેથી તેને પૂરતો ટેકો મળ્યો નહીં.
15મી ઓવરમાં, હેઝલવુડે ગુજરાતની મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી. ઝડપથી સ્કોર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા અરશદ ખાન હાર્ડ લેન્થ ડિલિવરીમાં પુલ શોટ રમતા કેચ થઈ ગયો. ગુજરાતનો સ્કોર ત્યારે 99/5 હતો.
ગુજરાત 115/6 પર સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું
ત્યારબાદ રસિક સલામે રાહુલ તેવતિયાને આઉટ કર્યો. ક્રોસ-સીમ બોલ વધારાની ગ્રીપ સાથે આવ્યો, બેટની અંદરની ધાર પર અથડાયો, અને બોલ હવામાં ગયો, જેના કારણે કેચ લેવામાં આવ્યો. ગુજરાત 115/6 પર સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો.
ભુવનેશ્વર કુમારે પણ શોર્ટ બોલથી જેસન હોલ્ડરને ફસાવ્યો. હોલ્ડરે પુલ શોટનો પ્રયાસ કર્યો અને એક ઊંચો કેચ આપ્યો, જે હેઝલવુડે લીધો. આ વિકેટ RCBની સમગ્ર બોલિંગ રણનીતિનો સૌથી મોટો પુરાવો હતો.
તેમની યોજનાથી ભટકી શક્યા નહીં
RCBની સફળતાનું સૌથી મોટું કારણ એ હતું કે તેઓ તેમની યોજનાથી ભટકી શક્યા નહીં. બોલરોએ વધારાના ઉછાળા અને પિચની ધીમી ગતિનો ફાયદો ઉઠાવ્યો. બેટ્સમેનોને સતત પાછળ ધકેલી દેવામાં આવતા હતા અને ખરાબ શોટ રમવા માટે મજબૂર કરવામાં આવતા હતા.
ફાઇનલ જેવા મોટા સ્ટેજ પર, RCBના બોલરોએ દર્શાવ્યું કે કેવી રીતે યોગ્ય રણનીતિ અને સચોટ અમલ મેચનું પાસુ ફેરવી શકે છે. રસિક સલામે 4 ઓવરમાં 27 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. ભુવનેશ્વર કુમારે 29 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે જોશ હેઝલવુડે 37 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.