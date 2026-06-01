આ રીતે ફાઈનલમાં ફસાઈ ગુજરાતની ટીમ, બેંગ્લોરની પેસ બોલરોએ કર્યો આ ખેલ, જાણો

RCB Strategy Against GT: રવિવારે IPL 2026ના ફાઇનલમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના બોલરોએ ગુજરાત ટાઇટન્સને પરાજિત કરવા માટે શાનદાર રણનીતિ અને શિસ્તબદ્ધ બોલિંગનો ઉપયોગ કર્યો. હાર્ડ લેન્થ અને શોર્ટ ડિલિવરીની તેમની રણનીતિ GTના બેટ્સમેન માટે ખૂબ જ સાબિત થઈ. રસિક સલામે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે જોશ હેઝલવુડ અને ભુવનેશ્વર કુમારે બે-બે વિકેટ લીધી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 01, 2026, 12:25 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 12:25 AM IST
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

