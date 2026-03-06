ભારત માટે આ ઓવર હતી ટર્નિગ પોઈન્ટ, કોણ ખેચીને લાવ્યું જીત ? સુર્યકુમાર યાદવે કર્યો ખુલાસો
IND vs ENG Match Turning Point: ભારતે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ભારતની આગામી મેચ અમદાવાદમાં 8 માર્ચના રોજ રમાશે, ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલ મેચ રમશે. સાંજે 7 વાગ્યે આ મુકાબલો શરૂ થશે.
IND vs ENG Match Turning Point: ભારતે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રોમાંચક સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 7 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. વિજય બાદ, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે ભારતમાં વર્લ્ડ કપમાં રમવું અને ટીમનું નેતૃત્વ કરવું એ ખૂબ જ ખાસ અનુભૂતિ છે, ખાસ કરીને ફાઇનલ અમદાવાદમાં રમાનારી છે.
મેચ પછી સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, તે એક અદ્ભુત અનુભૂતિ છે. ભારતમાં રમવું, આટલી મહાન ટીમનું નેતૃત્વ કરવું અને અહીં વર્લ્ડ કપ રમવું ખૂબ જ ખાસ છે. હવે, ફાઇનલ રમવા માટે અમદાવાદ જવું એ આપણા બધા ખેલાડીઓ માટે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણ છે. મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન, સૂર્યાએ મેચના ટર્નિંગ પોઇન્ટ વિશે પણ સમજાવ્યું.
સૂર્યાએ સેમસનના 89 રન વિશે શું કહ્યું?
સૂર્યકુમાર યાદવે મેચમાં સંજુ સેમસનની શાનદાર બેટિંગ માટે પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે સેમસન જાણતો હતો કે મેદાન પર પગ મૂકતાની સાથે જ તેણે શું કરવાનું છે.
તેમણે કહ્યું કે, જેમ જેમ તે બેટિંગ કરવા ગયો, તેમ તેમ તે જાણતો હતો કે તેણે શું કરવાનું છે. વિકેટ સારી હતી, તેથી જ્યારે પણ વિકેટ પડી, ત્યારે તેમણે પોતાની આક્રમકતા જાળવી રાખી. તેમણે ટીમને જે રીતે જરૂર હતી તે રીતે બેટિંગ કરી. છેલ્લા એક વર્ષમાં તેમણે જે મહેનત કરી હતી તેનું ફળ આજે મળ્યું.
બુમરાહ અને બોલરોએ મેચનું પાછી ફેરવી દીધી
સૂર્યકુમારે સ્વીકાર્યું કે ભારતીય બોલરોએ મેચના એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે શાનદાર વાપસી કરી, મેચને ભારતની તરફેણમાં ફેરવી દીધી. તેમણે કહ્યું કે, જે રીતે જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ અને બાકીના બોલરોએ મેચને પાછી ખેંચી લીધી તે અદ્ભુત હતું. આપણે જાણીએ છીએ કે બુમરાહ વર્ષોથી ભારત માટે શું કરી રહ્યો છે. આજે, તેણે એ જ કર્યું અને મેચને આપણાથી દૂર થવા ન દીધી.
England needed 45 off 18 balls.
Two set batters at the crease.
The chase was on.
Then came Jasprit Bumrah! 🔥
Indeed, we are lucky to witness a once-in-a-generation cricketer! 🙌
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/fzUXZvEIa4
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
જોકે, બુમરાહ 18મી ઓવરમાં માત્ર 6 રન આપ્યા હતા. અક્ષરનો કેચ અને હાર્દિકની 19મી ઓવર પણ મહત્વપૂર્ણ હતો, જેમાં 9 રન બન્યા હતા.
સૂર્યાએ ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટનને પૂછ્યું, આપણે કેટલો સ્કોર કરવો જોઈએ ?
ઈંગ્લેન્ડના રન ચેઝ દરમિયાન મેચ ખૂબ જ રોમાંચક બની ગઈ. સૂર્યકુમારે મજાકમાં ટિપ્પણી કરી કે તેણે ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકને પૂછ્યું કે તમારી સામે કેટલો સ્કોર કરવો પડશે.
તેણે કહ્યું કે, હે ભગવાન! મેં હેરી બ્રુકને પૂછ્યું, 'અમારે તમારી સામે કેટલો સ્કોર કરવો પડશે?' પરંતુ પ્રામાણિકપણે, વિકેટ ખૂબ સારી હતી. તેઓએ જે રીતે બેટિંગ કરી તેના માટે તેઓ બધા શ્રેયને પાત્ર છે. તેઓ સમગ્ર મેચ દરમિયાન સ્પર્ધામાં રહ્યા.
સૂર્યાએ ફિલ્ડિંગ કોચ દિલીપ ટી વિશે શું કહ્યું?
ભારતીય કેપ્ટને ટીમની ઉત્તમ ફિલ્ડિંગ માટે ફિલ્ડિંગ કોચ દિલીપ ટીની પણ પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું કે, આપણે અમારા ફિલ્ડિંગ કોચ દિલીપ ટીને પણ શ્રેય આપવો જોઈએ. પ્રેક્ટિસ સત્રોમાં તે ખેલાડીઓ સાથે જે રીતે કામ કરે છે, તેમને મનોરંજક અને સ્પર્ધાત્મક બનાવે છે, તે સ્પષ્ટપણે મેદાન પર પ્રતિબિંબિત થાય છે. ખેલાડીઓએ તેમના વ્યક્તિગત સત્રો પછી પણ ટીમ માટે વધારાની મહેનત કરી.
શિવમ દુબેને શા માટે ઉપર મોકલવામાં આવ્યો?
સૂર્યકુમારે એમ પણ સમજાવ્યું કે ટીમમાં ત્રીજા નંબર સુધી બધું જ ફિક્સ હતું, તેથી અમે કોઈ ફેરફાર કરવા માંગતા ન હતા. જોકે, ચોક્કસ મેચ-અપને ધ્યાનમાં રાખીને, શિવમ દુબેને ઉપર મોકલવામાં આવ્યો.
સૂર્યાએ કહ્યું કે, ટીમમાં ત્રીજા નંબર સુધી બધું જ ફિક્સ હતું, તેથી અમે કોઈ ફેરફાર કરવા માંગતા ન હતા. પરંતુ જ્યારે અમે જોયું કે રાશિદ એક છેડેથી બોલિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે શિવમ દુબે તે મેચ-અપ માટે યોગ્ય પસંદગી હતી. જો મેં છેલ્લી મેચમાં 50 કે 100 રન બનાવ્યા હોત અને ટીમને આ ફેરફારની જરૂર હોત, તો પણ નિર્ણય સાચો હોત.
મેચ દરમિયાન ધબકારા વધી ગયા
સૂર્યકુમારે સ્વીકાર્યું કે તે મેચ દરમિયાન ખૂબ જ નર્વસ હતો. તેણે હસીને કહ્યું કે, હું ખૂબ જ નર્વસ હતો. જો કોઈએ મારા હૃદયના ધબકારા ચેક કર્યા હોત, તો તે 160-175 હોત. પરંતુ તે રમતનો એક ભાગ છે. સૂર્યકુમારે વાનખેડે દર્શકોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં સ્ટેડિયમ લગભગ ભરાઈ ગયું હતું.
તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે અમે વોર્મ-અપ માટે મેદાન પર આવ્યા ત્યારે સ્ટેડિયમ લગભગ 75-80 ટકા ભરેલું હતું. આ બતાવે છે કે લોકો ભારતને જીતતું જોવા માંગતા હતા. આશા છે કે, અમે ફાઇનલ પહેલા તેમને શાનદાર પ્રદર્શન આપ્યું.
T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે શું તૈયારીઓ છે?
ભારતીય કેપ્ટને સ્વીકાર્યું કે ફાઇનલમાં ચોક્કસપણે દબાણ હશે, પરંતુ આખી ટીમ તેના માટે ઉત્સાહિત છે. તેમણે કહ્યું કે, ફાઇનલમાં ચોક્કસપણે દબાણ અને ગભરાટ હશે, ખાસ કરીને ભારતમાં રમવું અને ટાઇટલ જીતવાનો પ્રયાસ કરવો. પરંતુ આખી ટીમ અને સપોર્ટ સ્ટાફ તેના માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.
