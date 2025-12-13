Prev
વૈભવ સૂર્યવંશીથી આગળ નીકળ્યો આ પાકિસ્તાની ખેલાડી, થોડા જ કલાકોમાં ચકનાચૂર થયો મોટો રેકોર્ડ

Vaibhav Suryavanshi Highest Score Broken: અંડર-19 એશિયા કપ 2025માં વૈભવ સૂર્યવંશીએ કમાલ કરી દીધો અને UAE સામે 171 રન બનાવ્યા. લાગી રહ્યું હતું કે તે અંડર-19 એશિયા કપ 2025માં એક ઇનિંગ્સમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન રહેશે, પરંતુ થોડા જ સમયમાં તેનો આ રેકોર્ડ પાકિસ્તાનના સમીર મિન્હાસે તોડી નાખ્યો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:38 PM IST

વૈભવ સૂર્યવંશીથી આગળ નીકળ્યો આ પાકિસ્તાની ખેલાડી, થોડા જ કલાકોમાં ચકનાચૂર થયો મોટો રેકોર્ડ

Vaibhav Suryavanshi Highest Score Broken: વૈભવ સૂર્યવંશીએ અંડર-19 એશિયા કપ 2025ની પહેલી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે UAE સામે 171 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી. લાગી રહ્યું હતું કે તે આ ટુર્નામેન્ટની એક ઇનિંગ્સમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન રહેશે.

જો કે, થોડા જ કલાકોમાં પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન સમીર મિન્હાસે તેનો આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. વૈભવ સૂર્યવંશીનું આ પરાક્રમ થોડા કલાકો પણ ટકી ન શક્યું, જે ખરેખર આશ્ચર્યજનક બાબત છે.

વૈભવ સૂર્યવંશીથી આગળ નીકળ્યો પાકિસ્તાની ખેલાડી 
પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન સમીર મિન્હાસે મલેશિયાની અંડર-19 ટીમ સામે 148 બોલમાં અણનમ 177 રનની ઇનિંગ્સ રમી. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 171 રન બનાવ્યા હતા અને મિન્હાસ તેનાથી આગળ નીકળી ગયો. 

જો કે, આ વાત માનવી પડશે કે સૂર્યવંશીએ જ્યાં 95 બોલમાં 171 રન બનાવ્યા, ત્યાં મિન્હાસે 177 રન બનાવવા માટે 148 બોલનો સહારો લેવો પડ્યો. પાકિસ્તાનનો બેટ્સમેન ભલે આગળ નીકળી ગયો, પણ વૈભવની ઇનિંગ્સનો પ્રભાવ ખરા અર્થમાં વધુ રહ્યો હતો.

