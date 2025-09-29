Prev
દિગ્ગજ ખેલાડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી આશ્ચર્યજનક રીતે કરી નિવૃત્તિની જાહેરાત, છેલ્લી સિરીઝમાં નહોતો મળ્યો મોકો


international cricket Retirement: આ ક્રિકેટરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. સ્ટાર ક્રિકેટરી લાંબા નિવેદનમાં નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે 2011માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:51 PM IST

દિગ્ગજ ખેલાડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી આશ્ચર્યજનક રીતે કરી નિવૃત્તિની જાહેરાત, છેલ્લી સિરીઝમાં નહોતો મળ્યો મોકો

international cricket Retirement: ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર ક્રિસ વોક્સે સોમવારે (29 સપ્ટેમ્બર) આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. 36 વર્ષીય ખેલાડીને ઈજાને કારણે ઇંગ્લેન્ડની તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ એશિઝ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો. 

લાંબા ગાળાની ઇજાઓ સાથે સંઘર્ષ

ભારત સામેની પાંચ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં તેનો ખભામાં ઇજા થઈ હતી. તે તેની કારકિર્દી દરમિયાન લાંબા ગાળાની ઇજાઓ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. તેણે 2011 માં સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. વોક્સે 62 ટેસ્ટ (2034 રન, 198 વિકેટ), 122 વનડે (1524 રન, 173 વિકેટ) અને 33 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય (147 રન, 31 વિકેટ) રમ્યા હતા. 

ઘણા મારા જીવનભરના મિત્રો

વોક્સે પોતાની નિવૃત્તિ પર એક લાંબી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ શેર કરી હતી અને કહ્યું કે આ ક્ષણ આવી ગઈ છે. મેં નક્કી કર્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો આ યોગ્ય સમય છે, ઇંગ્લેન્ડ માટે રમવું એ એવી વસ્તુ હતી જેનું મેં બાળપણથી સ્વપ્ન જોયું હતું. હું મારી જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને તે સપનાઓ સાકાર થયા. છેલ્લા 15 વર્ષથી ઇંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું, થ્રી લાયન્સ જર્સી પહેરવી અને મારા સાથી ખેલાડીઓ સાથે મેદાન શેર કરવું, જેમાંથી ઘણા મારા જીવનભરના મિત્રો છે, તે એવી બાબતો છે જેના પર મને ખૂબ ગર્વ છે.

યાદો અને ઉજવણીઓ હંમેશા મારી સાથે રહેશે

તેમણે ઉમેર્યું કે 2011માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં મારું ડેબ્યૂ ગઈકાલ જેવું લાગે છે. જોકે, જ્યારે તમે તમારી જાતને માણી રહ્યા હોવ ત્યારે સમય ઉડી જાય છે. બે વર્લ્ડ કપ જીતવા અને કેટલીક અદ્ભુત એશિઝ શ્રેણીનો ભાગ બનવાની મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી. મારા સાથી ખેલાડીઓ સાથેની તે યાદો અને ઉજવણીઓ હંમેશા મારી સાથે રહેશે.

બલિદાન બદલ આભાર

ઓલરાઉન્ડરે તેમના પરિવારનો તેમના અવિરત સમર્થન માટે આભાર માન્યો. તે કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે અને ફ્રેન્ચાઇઝી લીગમાં પણ તકો શોધશે. મારા માતા-પિતા, મારી પત્ની એમી અને અમારી પુત્રીઓ લૈલા અને એવીનો વર્ષોથી તેમના અતૂટ પ્રેમ, સમર્થન અને બલિદાન બદલ આભાર. તમારા વિના, આ કંઈ શક્ય ન બન્યું હોત. 

 

— Chris Woakes (@chriswoakes) September 29, 2025

વોક્સે કહ્યું કે, ચાહકો, ખાસ કરીને બાર્મી આર્મીનો, તેમના જુસ્સા, ઉત્સાહ અને વિશ્વાસ માટે આભાર. મારા કોચ, સાથી ખેલાડીઓ અને પડદા પાછળ (ઇંગ્લેન્ડ અને વોરવિકશાયર ખાતે) દરેકનું માર્ગદર્શન અને મિત્રતા મારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. હું નજીકના ભવિષ્યમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખવા અને વધુ ફ્રેન્ચાઇઝી તકો શોધવા માટે આતુર છું.

