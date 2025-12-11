IPL મિની ઓક્શનમાં આ ખેલાડી પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ! AI એ કરી મોટી ભવિષ્યવાણી, આ 2 ટીમો વચ્ચે થશે ખેંચતાણ
AI Prediction for IPL Mini Auction: IPL મિની ઓક્શનને લઈને ક્રિકેટ ચાહકોમાં ઉત્તેજના વધી ગઈ છે. નિષ્ણાતોથી લઈને AI સુધી, દરેકના મોઢે એક જ વિદેશી ખેલાડીનું નામ છે, જે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં કમાલ બતાવી શકે છે.
Trending Photos
IPL 2026 Mini Auction: IPL 2026 માટે મિની-ઓક્શન 16 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ યોજાનાર છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ એક જ સવાલ પૂછી રહી છે કે હરાજીમાં કોનો સિક્કો ચાલશે. કયો ખેલાડીને પોતાના પક્ષમાં લેવા માટે મોટાભાગની ફ્રેન્ચાઇઝીઓ ખેંચતાણ કરશે. BCCI નો એક નવો નિયમ છે કે વિદેશી ખેલાડીઓ 18 કરોડથી વધુની રકમ ઘરે લઈ જઈ શકશે નહીં, ભલે તેમની તેનાથી ઉપરની બોલી લાગી હોય. જોકે આ છતાં, AI એનાલિસિસ દર્શાવે છે કે કેમરૂન ગ્રીન જ તે નામ હશે જેના પાછળ દરેક ભાગશે. જો તેના માટે બોલી 20 કરોડથી વધારે જાય તો આશ્ચર્ય થવાનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી.
ગ્રીન પર સૌની નજર કેમ?
એનો સીધો જવાબ એ છે કે કેમરૂન ગ્રીન એ પ્રકારના ખેલાડી છે, જેને દરેક ફ્રેન્ચાઇઝી પોતાના પક્ષમાં કરવા માંગે છે, પરંતુ આવા ખેલાડી ખૂબ ઓછા હોય છે. આ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર ટોપ ઓર્ડરમાં ઝડપથી રન બનાવી શકે છે, જરૂર પડે પર ઇનિંગ્સને સંભાળી શકે છે, અને અસલી ગતિ અને ઉછાળ (પેસ અને બાઉન્સ) સાથે બોલિંગ કરી શકે છે. ટી-20 ક્રિકેટમાં તે સોનાના ઇંડા આપતી મરઘીની જેમ છે.
આ 2 ટીમો સૌથી મોટી દાવેદાર
ચેન્નઈ સુપરકિંગ્સ (CSK) અને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ (KKR) જેવી ટીમો તેના વિશે ચોક્કસ વિચારી રહી હશે, કારણ કે આ વખતે આ બંનેનું બજેટ મોટું છે. પર્સમાં KKR પાસે 64.3 કરોડ અને CSK પાસે 43.4 કરોડ બચ્યા છે. કોલકાતાને પોતાની લાઇનઅપમાં આન્દ્રે રસેલની જગ્યા ભરવા માટે કોઈની જરૂર છે, અને CSK એ સેમ કરનને ગુમાવ્યો છે, તેથી તેઓ પણ એક ઓલરાઉન્ડરની શોધમાં છે. જો જોવામાં આવે તો આ બંને ટીમો માટે ગ્રીન એક મોટી જરૂરિયાત બની ગયા છે.
SRH મારી શકે છે એન્ટ્રી
AI એવું અનુમાન (પ્રિડિક્ટ) કરે છે કે આ બંને મોટી ટીમો વચ્ચે ગ્રીનને લઈને સીધી ટક્કર થશે, જેમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) પણ સામેલ થઈ શકે છે, કારણ કે તેમના પર્સમાં 25.5 કરોડ બચ્યા છે. સેલરી કેપ હોવા છતાં, ટીમો ક્યારેક એવા ખેલાડી માટે તેનાથી વધુ ખર્ચ કરી દે છે જેને તેઓ ગેમ ચેન્જર માને છે. હા, ગ્રીન દરેક રૂપિયો પોતાના ખિસ્સામાં નહીં નાખે, પરંતુ ફ્રેન્ચાઇઝી આ વધારાના ખર્ચને એક ચેમ્પિયનશિપ ટીમ બનાવવામાં રોકાણ તરીકે જુએ છે.
ટોપ ઈન્ડિયન ફેવરિટ કોણ?
જો ભારતીય ખેલાડીઓની વાત કરીએ તો રવિ બિશ્નોઈને સૌથી મોટો કોન્ટ્રાક્ટ મળી શકે છે, કદાચ 22 કરોડ અથવા તેનાથી વધુ, કારણ કે ટોચના લોકલ સ્પિનર્સની ઊંચી માંગ છે. પરંતુ ગ્રીનની વિસ્ફોટક બેટિંગ અને સારી બોલિંગનું કોમ્બિનેશન, ખાસ કરીને એક વિદેશી ખેલાડી તરીકે, તેમને આ વખતે સૌથી શાનદાર, રેકોર્ડબ્રેક હરાજી માટે ફેવરિટ બનાવે છે. તો તૈયાર થઈ જાઓ, આ હરાજીમાં ગ્રીન ઇતિહાસ રચી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે