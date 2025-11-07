Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ઓસ્ટ્રેલિયા છોડીને ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમશે આ ખેલાડી, આ ટુર્નામેન્ટમાં કરી શકે છે ડેબ્યૂ

Australia Player: ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીએ ભારત માટે રમવા માટે સત્તાવાર રીતે ભારતીય નાગરિકતા મેળવી છે. 18 નવેમ્બરથી શરૂ થનારા AFC એશિયન ક્વોલિફાયર માટે તેમને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમનો ભારત સાથે ખાસ સંબંધ છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:27 PM IST

Australia Player: ઓસ્ટ્રેલિયન ફૂટબોલર રાયન વિલિયમ્સે પોતાની ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિકતા છોડી દીધી છે અને ભારત માટે રમવા માટે સત્તાવાર રીતે ભારતીય નાગરિકતા મેળવી છે. ભારતીય ફૂટબોલ ફેડરેશન (IFC) એ 18 નવેમ્બરથી શરૂ થનારા AFC એશિયન ક્વોલિફાયર પહેલા તેમને ટીમ ઈન્ડિયા ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. તેમણે અંડર-20 અને અંડર-23 સ્તરે ઓસ્ટ્રેલિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે અને 2013ના અંડર-20 વર્લ્ડ કપમાં રમ્યા છે. તેમનો ભારત સાથે ખાસ સંબંધ છે અને હવે તેઓ ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ માટે રમતા જોવા મળશે.

રાયન વિલિયમ્સે ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિકતા છોડી અને ભારતીય નાગરિકતા લીધી

31 વર્ષીય મિડફિલ્ડર રાયન વિલિયમ્સ 2023માં બેંગલુરુ FCમાં જોડાતા પહેલા અંગ્રેજી ક્લબ પોર્ટ્સમાઉથ અને ફુલહામ માટે રમ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા છોડ્યા પછી રાયને સત્તાવાર રીતે ભારતીય નાગરિકતા સ્વીકારી લીધી છે. તેમનો ભારતીય પાસપોર્ટ તેમને બેંગલુરુ FCમાં તેમની સાથે રમનારા સુપ્રસિદ્ધ ભારતીય ફૂટબોલ ખેલાડી સુનિલ છેત્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

ભારતીય પાસપોર્ટ સોંપતા પહેલા, સુનિલ છેત્રીએ તેમને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સ્ટ્રીટ ફૂડ સંબંધિત ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. વિલિયમ્સે આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ સરળતાથી આપ્યા, પોતાને ભારતના વતની તરીકે દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

ભારત સાથે ખાસ કનેક્શન

રાયન વિલિયમ્સનો જન્મ ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્થમાં થયો હતો. જોકે, તેમનો ભારત સાથે ખાસ કનેક્શન છે. વિલિયમ્સે ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિકતાનો ત્યાગ કરવા અને ભારતીય બનવા પાછળનો તેમનો હેતુ સમજાવ્યો. તેમણે ભારત પ્રત્યેના તેમના પ્રેમ અને વચનની પરિપૂર્ણતાનો ઉલ્લેખ કર્યો. હકીકતમાં, વિલિયમ્સના દાદા, લિંકન એરિક ગ્રોસ્ટેટ ભારતીય હતા. તેઓ ફૂટબોલ પણ રમતા હતા અને મુંબઈ ફૂટબોલ ક્ષેત્રમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ હતા.

 

તેમના દાદા ટાટા ટીમ માટે રમ્યા હતા અને 1956 સંતોષ ટ્રોફી ફાઇનલમાં બોમ્બેનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. જ્યારે તેમના દાદા જીવતા હતા, ત્યારે તેમણે એકવાર વિલિયમ્સને કહ્યું હતું, પ્લીઝ જાઓ અને ભારત માટે રમો. હવે વિલિયમ્સ તેમના દાદાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે. ભારતીય ફૂટબોલ ટીમમાં જોડાવાનું તેમનું સ્વપ્ન ટૂંક સમયમાં સાકાર થવાનું છે.

રાયન આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે કરી શકે છે ડેબ્યૂ

રાયન વિલિયમ્સ આ મહિને AFC એશિયન કપ 2027 ક્વોલિફાયરમાં બાંગ્લાદેશ સામે ભારત માટે ડેબ્યૂ કરી શકે છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો પહેલો મુકાબલો 18 નવેમ્બરે ઢાકામાં બાંગ્લાદેશ સામે થશે. રાયન 6 નવેમ્બરથી શરૂ થયેલા રાષ્ટ્રીય શિબિરમાં જોડાય તેવી અપેક્ષા છે. નોંધનીય છે કે 2025ની શરૂઆતમાં, રાયન ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિકતા છોડીને ભારતીય નાગરિક બનવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, ત્યારબાદ સુનિલ છેત્રીએ આ બાબતમાં તેમને નોંધપાત્ર મદદ કરી હતી.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Ryan Williams Join Indian Football TeamRyan Williams NewsGujarati Newsindian football teamRyan WilliamsSunil ChhetriAustralia Football Teamsports newssports news in Gujarati

