/આ જવાબદારી મને અંદરથી ખાઈ ગઈ... વિરાટ કોહલીનો આશ્ચર્યજનક ખુલાસો, રાહુલ દ્રવિડે કરી મદદ

Virat Kohli Revelation: વિરાટ કોહલીએ કેપ્ટનશીપ અંગે એક આશ્ચર્યજનક ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે કેપ્ટનશીપ છોડ્યા પછી રાહુલ દ્રવિડ અને વિક્રમ રાઠોડે તેમને ફરીથી ક્રિકેટનો આનંદ માણવામાં મદદ કરી.
Virat Kohli Revelation: ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ વિરાટ કોહલીએ સ્વીકાર્યું છે કે ભારતના કેપ્ટનશીપ છોડ્યા પછી તેઓ માનસિક રીતે પડકારજનક અને અસ્વસ્થ સમયમાંથી પસાર થયા હતા. જો કે, તેમણે ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડ અને બેટિંગ કોચ વિક્રમ રાઠોડનો ફરીથી ક્રિકેટનો આનંદ માણવામાં મદદ કરવા બદલ આભાર માન્યો. કોહલીએ 2022માં કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી અને તે વર્ષે તેમનું ટેસ્ટ પ્રદર્શન પ્રમાણમાં નબળું રહ્યું. તેમણે છ ટેસ્ટ મેચોમાં 265 રન બનાવ્યા, જેમાં ફક્ત એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સરેરાશ 26.5 નો સમાવેશ થાય છે.
"કેપ્ટનશીપ છોડ્યા પછી સ્પષ્ટ વાતચીત થઈ"
દ્રવિડે નવેમ્બર 2021માં મુખ્ય કોચ અને વિક્રમ રાઠોડે બેટિંગ કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. તેઓએ કોહલીનો ઉત્સાહ ફરીથી જાગૃત કર્યો અને સંઘર્ષ કરી રહેલા બેટ્સમેનને મુશ્કેલ સમયમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરી. તેમણે કહ્યું, "કેપ્ટનશીપ છોડ્યા પછી, મેં રાહુલ ભાઈ અને વિક્રમ રાઠોડ જેવા લોકો સાથે ખુલીને વાત કરી અને ઘણું બધું શેર કર્યું.
2023 માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં મારું પ્રદર્શન ઉત્તમ હતું, અને જ્યારે પણ હું તેમને મળું છું, ત્યારે હું તેમનો હૃદયથી આભાર માનું છું. તેમણે RCB ઇનોવેશન લેબના 'ઇન્ડિયન સ્પોર્ટ્સ સમિટ'ના ત્રીજા સત્ર દરમિયાન કહ્યું, "તેઓએ (દ્રવિડ અને રાઠોડ) મારી એટલી કાળજી લીધી કે મને લાગ્યું કે હું તેમના માટે રમવા માંગુ છું. હું પ્રદર્શન કરવા માંગુ છું. હું મેદાન પર જઈને સખત મહેનત કરવા માંગુ છું. તેઓ ખૂબ જ સહાયક હતા. તેમણે મને અહેસાસ કરાવ્યો કે મેં અત્યાર સુધી શું પ્રાપ્ત કર્યું છે."
"મને ક્યારેય એવું લાગ્યું નહીં કે કોઈ મને કંઈ પૂછી રહ્યું છે"
ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને કહ્યું કે દ્રવિડ અને રાઠોડ તેમની સૌથી આંતરિક મુશ્કેલીઓને સમજી શક્યા અને તેમને દૂર કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, "રાહુલ ભાઈએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઘણા લોકો કરતાં આ વધુ સારી રીતે કર્યું છે. વિક્રમ ઘણા વર્ષોથી મારી સાથે છે, તેથી તેઓ મારી લાગણીઓને સમજતા હતા અને મારી પરિસ્થિતિથી વાકેફ હતા.
તેમણે માનસિક રીતે મારી ખૂબ કાળજી લીધી. તેમણે ઉમેર્યું કે, આનાથી મને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યો જ્યાં હું ફરીથી ક્રિકેટનો આનંદ માણી શકું. પરંતુ જ્યારે હું સંપૂર્ણપણે વ્યસ્ત હતો, ત્યારે મને ક્યારેય એવું લાગ્યું નહીં કે મને કોઈ પૂછવાની જરૂર છે. હું બધું સંભાળવા માટે સક્ષમ હતો."
'આ જવાબદારી મને અંદરથી ખાઈ ગઈ'
દ્રવિડના કોચિંગ હેઠળ, કોહલીએ 2023માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, આઠ ટેસ્ટ મેચોમાં 671 રન બનાવ્યા, જેમાં બે સદી અને બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમની સરેરાશ 56 હતી, જે તેમના પુનરાગમનનો સ્પષ્ટ સંકેત હતો. કોહલીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે તેમના કેપ્ટનશીપના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે ધીમે ધીમે તેમની આંતરિક ઉર્જા ગુમાવી દીધી, જેનો તેમને તે સમયે ખ્યાલ નહોતો.
તેમણે કહ્યું કે, "હું એવી સ્થિતિમાં પહોંચ્યો જ્યાં હું અમારા બેટિંગ યુનિટ અને કેપ્ટનશીપનો કેન્દ્રબિંદુ બન્યો. મને ખ્યાલ નહોતો કે આ બે બાબતો મારા રોજિંદા જીવનમાં શું અસર કરશે, કારણ કે હું ભારતીય ક્રિકેટને ટોચ પર રાખવા માટે ખૂબ જ દૃઢ અને પ્રેરિત હતો." કોહલીએ સ્વીકાર્યું, "જ્યારે મેં કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી, ત્યારે હું સંપૂર્ણપણે થાકી ગયો હતો. જવાબદારી મારા પર ખાઈ ગઈ હતી. તે એક અત્યંત મુશ્કેલ અને થાકી જતો અનુભવ હતો, અને અપેક્ષાઓનો ભાર સંભાળવો વધુને વધુ મુશ્કેલ બન્યો."