700થી વધુ વિકેટ લેનારા આ દિગ્ગજ બોલરે નકારી ભારતીય અને ઓસ્ટ્રેલિયાની નાગરિકતા, પોતે કર્યો ખુલાસો, જાણો
Denied Indian Citizenship: IPL 2026 દરમિયાન, એક મહાન બોલરે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે. પોતાના પુસ્તકમાં, બોલરે ખુલાસો કર્યો છે કે તેને ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બંનેમાં રમવાની ઓફર મળી હતી.
Trending Photos
Denied Indian Citizenship: દુનિયાના સૌથી ખતરનાક સ્પિનરોમાંના એક રાશિદ ખાને એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કરીને ક્રિકેટ જગતમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. પોતાના આગામી પુસ્તક રાશિદ ખાન: ફ્રોમ સ્ટ્રીટ ટુ સ્ટારડમમાં, રાશિદે ખુલાસો કર્યો કે તેને ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી નાગરિકત્વની ઓફર મળી હતી, પરંતુ તેણે બંનેને નકારી કાઢી. રાશિદે આ ખુલાસો ત્યારે કર્યો જ્યારે તે IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમી રહ્યો હતો.
ભારત તરફથી ખાસ ઓફર મળી
રાશિદ ખાને ખુલાસો કર્યો કે IPL 2023 દરમિયાન, BCCIના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ તેમનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે અફઘાનિસ્તાનની પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કર્યો અને ભારતમાં આવીને સ્થાયી થવાની ઓફર કરી. રાશિદે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે તેમને ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત બંને તરફથી નાગરિકત્વ અને ક્રિકેટ રમવાની ઓફર મળી હતી. પરંતુ તેમણે તેમને કહ્યું કે જો તે પોતાના દેશ માટે નહીં રમે, તો તે બીજા કોઈ દેશ માટે નહીં રમે.
તે વાતચીતની વિગતો આપતા, રાશિદે લખ્યું કે તે તેમની પાસે ગયો અને તેમને શુભેચ્છા પાઠવી. "અમે વાત શરૂ કરી, અને તેમણે કહ્યું, 'તમારા દેશ, અફઘાનિસ્તાનમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. ભારતમાં આવો અને રહો. અમે તમને ભારતીય દસ્તાવેજો આપીશું, અહીં રહીશું, અહીં ક્રિકેટ રમીશું.
રાશિદ આ સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો અને શું કહેવું તે જાણતો ન હતો. પરંતુ તેણે હસીને કહ્યું કે, ખૂબ ખૂબ આભાર. તે પોતાના દેશ, અફઘાનિસ્તાન માટે રમી રહ્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાની ઓફર વિશે વિગતો જાહેર કરી નથી
રસપ્રદ વાત એ છે કે, રાશિદે પોતાના પુસ્તકમાં ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી મળેલી ઓફર વિશે વિગતવાર માહિતી આપી નથી, પરંતુ તેણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે પોતાના દેશ પ્રત્યેની વફાદારીને બીજા બધા કરતા વધારે પ્રાથમિકતા આપે છે. દરમિયાન, IPL માટે રમતા રાશિદ ખાને ખરાબ શરૂઆત પછી નોંધપાત્ર વાપસી કરી છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે 20 ઓવરમાં માત્ર 154 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી છે અને તે ટીમનો સૌથી આર્થિક બોલર રહ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રાશિદ ખાન T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. તેણે 524 T20 મેચની 519 ઇનિંગ્સમાં 708 વિકેટ લીધી છે. તે T20I ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર પણ છે. તેણે 115 મેચમાં 193 વિકેટ લીધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે