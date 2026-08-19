/પાકિસ્તાનમાં ટીમ ઈન્ડિયા પર થવાનો હતો આતંકી હુમલો ! 22 વર્ષ બાદ થયો મોટો ખુલાસો

IND vs PAK : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે છેલ્લે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી માટે વર્ષ 2006માં પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો હતો. તે પહેલાં 2004નો પ્રવાસ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતો, કારણ કે ટીમ લાંબા વિરામ બાદ પાકિસ્તાનના પ્રવાસે હતી. પરિણામે બધાની નજર ટીમ પર હતી. જોકે, ભારતીય ટીમે તે પ્રવાસ દરમિયાન કરાચીમાં એક પણ ટેસ્ટ રમી નહોતી, જેનું કારણ 22 વર્ષ પછી સામે આવ્યું છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા પર આતંકી હુમલાનો ખતરો હતો.
ટીમ ઈન્ડિયા પર હતો આતંકી હુમલાનો ખતરો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 2004માં પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો. તે સમયે પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ પરવેઝ મુશર્રફ કરાચીમાં પણ ટેસ્ટ મેચ રમાડવા માંગતા હતા. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયાએ તેના બદલે મુલતાન, રાવલપિંડી અને લાહોરમાં ટેસ્ટ રમી હતી. ભૂતપૂર્વ ઈન્ટેલિજન્સ અને સુરક્ષા અધિકારી યશોવર્ધન આઝાદે હવે તેમના પુસ્તકમાં આ પાછળનું કારણ જણાવ્યું છે.
તેમના પુસ્તક પોલિસિંગ ધ રિપબ્લિક: એન ઇનસાઇડ વ્યૂ ઓફ હાઉ ઇન્ડિયા ફાઇટ્સ કરપ્શન એન્ડ ક્રાઇમ, એન્ડ પ્રોટેક્ટ્સ રાઇટ્સમાં, યશોવર્ધન આઝાદે જણાવ્યું હતું કે તે સમયે કરાચી અને પેશાવરમાં ટીમ સુરક્ષિત નહોતી. આ કારણોસર તેમણે તત્કાલીન નાયબ વડાપ્રધાન લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB)ને કરાચીમાં મેચ ના યોજવા સલાહ આપી હતી.
એલ.કે. અડવાણીએ લીધો હતો મોટો નિર્ણય
યશોવર્ધન આઝાદે પોતાના પુસ્તકમાં ખુલાસો કર્યો છે કે એલ.કે. અડવાણીએ તેમને પૂછ્યું, યશોવર્ધનજી, શું આપણે કરાચીમાં ટેસ્ટ મેચનું આયોજન ન કરી શકીએ? ત્યારબાદ આઝાદે તેમના બાળપણના મિત્ર અરુણ સિંહની સલાહ લીધી, જે તે સમયે વિદેશ મંત્રાલયમાં સંયુક્ત સચિવ (પાકિસ્તાન વિભાગ) હતા.
અરુણ સિંહ સાથેની વાતચીત યાદ કરતાં આઝાદે કહ્યું કે, મેં પૂછ્યું કે આ પ્રશ્ન સીધો નાયબ વડાપ્રધાન તરફથી કેમ આવ્યો હતો. અરુણ સિંહે જણાવ્યું કે, તે મુશર્રફની વિનંતી હતી, જેને પાકિસ્તાનના તત્કાલીન વિદેશ પ્રધાન દ્વારા ભારતને મોકલવામાં આવી હતી. જો કે, આખરે એલ.કે. અડવાણીએ સુરક્ષા અધિકારીની સલાહ સાંભળી અને કરાચીમાં ટેસ્ટ મેચ થવા દીધી નહીં.