વર્લ્ડ કપ જીતવો એટલો સરળ નથી... ટીમ ઈન્ડિયા સામે છે આ 3 મોટા પડકાર
Team India : ટીમ ઈન્ડિયા સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચી છે. જો આ વખતે ટ્રોફી જીતશે, તો ઇતિહાસ રચશે. આ પહેલાં કોઈ ટીમે આ સિદ્ધિ મેળવી નથી. જો કે, આ સરળ નહીં હોય, કારણ કે સામે ન્યુઝીલેન્ડ છે, જે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે ક્યારેય હાર્યું નથી.
Team India : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના પહેલા દિવસથી આપણે જે ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે આખરે આવી ગઈ છે. સૌથી મોટી મેચ ફાઇનલ આજે 8 માર્ચે યોજાવાની છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેનો ટાઇટલ મુકાબલો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
19 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે બંને ટીમો ફાઇનલમાં આમને-સામને થશે. ટીમ ઇન્ડિયા ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીતવાના ઈરાદા સાથે ઉતરશે, જ્યારે કિવીઝ પોતાનો પહેલો ટ્રોફી દુષ્કાળ સમાપ્ત કરવા માંગે છે. 2021ના T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં કિવીઝનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પરાજય થયો હતો.
ટીમ ઇન્ડિયાનું પલડું ભારે
ફાઇનલ પહેલા જ્યારે આપણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ છીએ, ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયાનું પલડું ભારે લાગે છે. બંને દેશો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 30 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ભારતે 16 જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 11 જીતી છે. ત્રણ મેચ ટાઇ રહી હતી. બે સુપર ઓવર રમાઈ, જેમાં ભારત જીત્યું, જ્યારે એક વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ.
મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે ભારતે ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે 16માંથી 11 મેચ જીતી છે. જ્યારે આ આંકડા ટીમ ઈન્ડિયાના પક્ષમાં છે, ત્યારે ભારત માટે ખિતાબ જીતવો સરળ નહીં હોય. ભારતને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે આ ત્રણ મોટા પડકારોનો સામનો કરવો પડશે.
પહેલો પડકાર : અમદાવાદનું મેદાન કમનસીબ
ટીમ ઇન્ડિયા માટે અમદાવાદનું મેદાન કમનસીબ રહ્યું છે. ભારતે અહીં એક પણ ICC ફાઇનલ જીતી નથી. તેઓ અહીં છેલ્લી વખત 2023 ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમ્યા હતા, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ જીત મેળવી હતી. છેલ્લા છ વર્ષમાં ભારતે અહીં ચાર અલગ અલગ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 32 મેચ રમી છે, જેમાં બે વાર હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
આ બે હાર મોટી મેચોમાં આવી હતી. પહેલી 2023ની ફાઇનલ હતી, જ્યારે બીજી આ સિઝનની સુપર 8 મેચમાં આવી હતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 76 રનથી હરાવ્યા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેદાન પર મોટી મેચ જીતી શકતી નથી. હવે તેની સામે આ હારનો દોર તોડવાનો પડકાર છે.
બીજો પડકાર: વર્લ્ડ કપમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે જીતવું
ટીમ ઈન્ડિયા સામે બીજો પડકાર ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ છે. T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ત્રણ વખત ટકરાયા છે અને કિવીઓએ ત્રણેય વખત જીત મેળવી છે. પહેલા તેઓએ 2007માં ભારતને 10 રનથી, પછી 2016માં 47 રનથી અને પછી 2021માં 8 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટમાં જ્યારે પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ કિવીઓનો સામનો કર્યો છે, ત્યારે તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે જોવાનું એ છે કે શું ટીમ ઈન્ડિયા આ વખતે આ હારનો દોર તોડી શકે છે.
ત્રીજો પડકાર : શું સૂર્યા બ્રિગેડ રવિવારનો ઇતિહાસ બદલી શકશે ?
સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા પણ રવિવારનો ઇતિહાસ બદલવાના પડકારનો સામનો કરવો પડે છે. ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે રવિવારે રમાયેલી તમામ મર્યાદિત ઓવરની ICC ટુર્નામેન્ટના નોકઆઉટ અને ફાઇનલમાં ભારતે ફક્ત એક જ જીત મેળવી છે.
ભારતે રવિવારે નોકઆઉટ ટ્રોફી 2000, વર્લ્ડ કપ 2003, T20 વર્લ્ડ કપ 2014 અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2017 ગુમાવી છે. 1983 વર્લ્ડ કપ, 2011 ODI વર્લ્ડ કપ અને 2024 T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ શનિવારે યોજાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ ટાઇટલ જીત્યું હતું. ભારતનો એકમાત્ર વિજય ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં રવિવારે ફાઇનલમાં થયો હતો. હવે, એ જોવાનું છે કે શું ભારત રવિવારે ટાઇટલ જીતી શકે છે.
