/ઇન્ડિયા Aની હારના એક નહીં, ત્રણ ગુનેગાર, જાણો ક્યાં થાપ ખાઈ ગઈ ભારતીય ટીમ

India A vs Sri Lanka A : સોમવારે ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચેની મેચ ખૂબ જ રોમાંચક રહી. દામ્બુલામાં રમાયેલી આ મેચનો નિર્ણય સુપર ઓવર દ્વારા લેવામાં આવ્યો, જે શ્રીલંકા Aના પક્ષમાં ગયો. શ્રીલંકા Aએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ભારત Aને 49.2 ઓવરમાં 265 રન જ કરી શક્યું.
સૂર્યાંશ શેડગે અને વિપરાજ નિગમે મુશ્કેલ તબક્કા દરમિયાન ભારત માટે અડધી સદી ફટકારી. આ દરમિયાન શ્રીલંકાએ સદીરા સમરવિક્રમા અને નિરોશન ડિકવેલાની ઇનિંગ્સ દ્વારા 265/9 રન બનાવ્યા, જેના કારણે મેચ ટાઈ થઈ અને સુપર ઓવરમાં ભારત Aને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારત Aની હાર પાછળ એક જ નહીં, પરંતુ ત્રણ ગુનેગારો છે.
વિપરાજ નિગમ
નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરતી વખતે અડધી સદી ફટકારવા બદલ વિપરાજ નિગમને ચોક્કસપણે પ્રશંસા મળી. તેણે સૂર્યાંશ શેડગે સાથે આઠમી વિકેટ માટે 104 રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમ પડકારજનક સ્કોર સુધી પહોંચી ગઈ. જોકે, બે વાર એ જ ભૂલનું પુનરાવર્તન ભારત A માટે ખૂબ મોંઘુ સાબિત થયું. ટીમને કુલ 10 રનની પેનલ્ટી લાગી. જો આ રન ન ગયા હોત, તો મેચનું પરિણામ અલગ હોત. વિપરાજ બેટિંગ કરતી વખતે બે વાર પીચના 'ડેન્જર એરિયા'માં ગયો. અમ્પાયરોએ ડેન્જર એરિયામાં દોડવા બદલ 5 રનનો દંડ ફટકાર્યો.
અરશદ ખાન
ભારત માટે ફાસ્ટ બોલર અરશદ ખાને અંતિમ ઓવર નાખી અને મેચ ટાઇ કરવામાં સફળ રહ્યો. શ્રીલંકાને 50મી ઓવરમાં જીતવા માટે પાંચ રનની જરૂર હતી, પરંતુ અરશદે ચાર રન આપ્યા. કેપ્ટન તિલક વર્માએ સુપર ઓવર માટે પણ અરશદને બોલ સોંપ્યો, પરંતુ તે અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેણે 16 રન આપ્યા, જેમાં એક વાઈડ અને એક નો-બોલનો સમાવેશ થાય છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી
યુવા સેન્સેશનલ વૈભવ સૂર્યવંશીએ ભારતીય ચાહકોને નિરાશ કર્યા. તે ઓપનર તરીકે કે સુપર ઓવર દરમિયાન પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. ભારતને સુપર ઓવર જીતવા માટે 17 રનની જરૂર હતી, પરંતુ વૈભવ અને સૂર્યાંશ શેડગે ફક્ત 9 રન જ બનાવી શક્યા. દબાણ હેઠળ શ્રીલંકાના ઝડપી બોલર કુગાથાસ માથુલન મેદાનમાં ઉતર્યો.
સૂર્યાંશે પ્રથમ ત્રણ બોલનો સામનો કરીને ત્રણ રન બનાવ્યા. વૈભવે અંતિમ ત્રણ બોલનો સામનો કર્યો, જેમાં 14 રનની જરૂર હતી. પોતાની આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતા વૈભવે ચોથા બોલ પર બે અને પાંચમા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકાર્યો, જ્યારે અંતિમ બોલ ડોટ બોલ હતો.