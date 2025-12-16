IPL 2026 Auction: ત્રણ અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓનું નસીબ ચમકી ગયું, હરાજીમાં બની ગયા કરોડપતિ
IPL 2026 ના ઓક્શનમાં અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ પર રૂપિયાનો વરસાદ થયો છે. ત્રણ ખેલાડી એવા છે જેને ખરીદવા માટે ફ્રેન્ચાઇઝીઓ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી હતી. આકિબ ડાર, પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા કરોડપતિ બની ગયા છે.
IPL 2026 ની હરાજી ચાલી રહી છે. આઈપીએલ ઓક્શનમાં ઘણા ખેલાડીઓએ ચોંકાવી દીધા છે. અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ પર પૈસાનો વરસાદ થયો છે. સૌથી વધુ ચર્ચા આકિબ ડાર અને પ્રશાંત વીરની થઈ રહી છે. આ બંને ખેલાડીઓ પર રૂપિયાનો વરસાદ થયો છે. આ ખેલાડીઓની બેઝ પ્રાઇસ માત્ર 30 લાખ હતી પરંતુ તેની પ્રતિભા જોઈને ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ મોટો દાવ લગાવ્યો છે. આવો જાણીએ કોણ છે આકિબ ડાર અને પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા.
આકિબ ડાર પર દિલ્હીએ લગાવ્યો દાવ
દિલ્હી કેપિટલ્સે આઈપીએલ 2026ના ઓક્શનમાં 8.40 કરોડ રૂપિયામાં આકિબ નબી ડારને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. આકિબ ડાર 29 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર છે. જમ્મુ-કાશ્મીરનો આકિબ ડાર ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના 29 વર્ષીય જમણા હાથના સ્વિંગ બોલર ઔકિબ નબી ભારતના સૌથી સતત સ્થાનિક ઝડપી બોલરોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. 2025-26 રણજી ટ્રોફીમાં, તેમણે પાંચ મેચોમાં 13.27 ની સરેરાશથી 29 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 7/24 નો શ્રેષ્ઠ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે, અને સિઝનની શરૂઆતમાં બધા બોલરોમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતા. બોલને બંને તરફ ખસેડવાની અને ચોકસાઈ સાથે બોલિંગ કરવાની તેમની ક્ષમતા - પ્રથમ-વર્ગના ક્રિકેટમાં અનેક પાંચ વિકેટ લેવાની સાથે, જેમાં દુલીપ ટ્રોફીમાં ચાર બોલમાં ચાર અને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં સાત મેચમાં 15 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રશાંત વીરને ચેન્નઈએ 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો
પાંચ વખતની આઈપીએલ ચેમ્પિયન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે 20 વર્ષીય યુવા ખેલાડી પ્રશાંત વીર માટે ખજાનો ખોલ્યો છે. આ યુવા ઓલરાઉન્ડરને ચેન્નઈએ 14.20 કરોડ રૂપિયામાં સામેલ કર્યો છે. પ્રશાંત વીર ઉત્તર પ્રદેશનો છે. તે ડાબા હહાથનો બેટર અને લેફ્ટ આર્મ સ્પિન બોલિંગ કરે છે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે રવીન્દ્ર જાડેજાનું સ્થાન ભરવા માટે આ ખેલાડી પર દાવ લગાવ્યો છે.
કાર્તિક શર્મા
આઈપીએલ ઓક્શનમાં અશોક શર્મા કરોડપતિ બની ગયો છે. 23 વર્ષીય આ યુવા વિકેટકીપર-બેટરને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો છે. કાર્તિક શર્મા રાજસ્થાનનો છે. ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ઘણી ફ્રેન્ચાઇઝીની નજર તેના પર હતી.
રાજસ્થાનનો યુવાન બેર 19 વર્ષીય કાર્તિક શર્મા, IPL ૨૦૨૬ ની હરાજીમાં માલામાલ બની ગયો છે. ઉત્તરાખંડ સામે રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂમાં સદી ફટકારીને, કાર્તિકે રાજસ્થાન માટે રમત શરૂ કરી અને ત્યારથી તે ટીમ માટે સતત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. વિજય હજારે ટ્રોફીની પાછલી સિઝનમાંમાં તે રાજસ્થાનનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટર હતો, જેમાં તેણે આઠ ઇનિંગ્સમાં 445 રન બનાવ્યા હતા, જે 118.03 ની સરેરાશથી હતા. મધ્ય ક્રમનો બેટ્સમેન જે રાજસ્થાન માટે નિયમિતપણે નંબર 4 પર રમી રહ્યો છે, તેણે SMAT ની બે સીઝનમાં 11 ઇનિંગ્સમાં 334 રન બનાવ્યા છે.
