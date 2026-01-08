Prev
T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

Tilak Varma Injured : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર બેટ્સમેન તિલક વર્મા વિજય હજારે ટ્રોફી દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. જેના કારણે તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની આગામી પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:10 AM IST

T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

Tilak Varma Injured : ભારતીય ટીમને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન તિલક વર્માને પેટમાં ઈજા થઈ છે. રાજકોટમાં વિજય હજારે ટ્રોફી રમતી વખતે તેને આ ઈજા થઈ હતી. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર તે ત્રણથી ચાર અઠવાડિયા માટે બહાર થઈ શકે છે. પરિણામે તે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આગામી પાંચ મેચની T20 ગુમાવી શકે છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ એક મહિના કરતા ઓછો સમય બાકી છે. ત્યારે તિલક વર્મા ઈજાગ્રસ્ત થતાં ભારતની મુશ્કેલી વધી છે.
 
વિજય હજારે ટ્રોફીમાં તિલક વર્મા ઈજાગ્રસ્ત 

તિલક વર્મા વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રાજકોટમાં રમતી વખતે તેને પેટમાં ઈજા થઈ હતી. બુધવારે સવારે બ્રેકફાસ્ટ પછી તેણે પેટમાં તીવ્ર દુખાવાની ફરિયાદ કરી હતી અને તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં બેંગલુરુમાં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ડોકટરો દ્વારા તેનું સ્કેન કરવામાં આવ્યું છે.

તબીબી સલાહ મુજબ, તિલક વર્માને સર્જરીની જરૂર પડી શકે છે. આનાથી તે ઓછામાં ઓછા ત્રણથી ચાર અઠવાડિયા સુધી બહાર થઈ શકે છે. જેના કારણે 21 જાન્યુઆરીથી નાગપુરમાં શરૂ થનારી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની આગામી પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાંથી તિલક વર્મા બહાર થઈ શકે છે.

તિલક એક વિશ્વસનીય T20 બેટ્સમેન 

માત્ર એક વર્ષમાં તિલક વર્મા ભારતના સૌથી વિશ્વસનીય T20 બેટ્સમેન તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. એશિયા કપ ફાઇનલના આ હીરોએ મિડલ ઓવરોમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે 37 T20 ઇનિંગ્સમાં લગભગ 50ની સરેરાશ અને 144થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1,183 રન બનાવ્યા છે. તેની ખાસ વિશેષતા રન ચેઝમાં તેની સરેરાશ છે, જે 68ની આસપાસ છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ભારતને ઝટકો

હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણી માટે ટીમમાં તિલક વર્માનું સ્થાન કોણ લેશે ? ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી કરતાં પણ વધુ ટેન્શન T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું છે, જેમાં ભારત યુએસએ સામે તેની પહેલી મેચ રમશે. જો તિલક વર્માની સર્જરી થાય છે, તો તેને સંપૂર્ણ મેચ ફિટનેસ મેળવવામાં સમય લાગશે. વર્લ્ડ કપ માટે અનુભવી બેટ્સમેન ગુમાવવો એ ભારત માટે મોટો ફટકો હશે.

Dilip Chaudhary

tilak varmaindian cricket teamT20 World CupTilak Varma Injury

