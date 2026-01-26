સંજુ સેમસન માટે સારા સમાચાર, ખરાબ ફોર્મ છતાં ટીમમાંથી નહીં થાય બહાર, જાણો શું છે કારણ
Sanju Samson : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીની ચોથી મેચ 28 જાન્યુઆરીએ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. આ મેચ પહેલા તિલક વર્માની ઈજા અંગે એક અપડેટ સામે આવ્યું છે, જે સંજુ સેમસન માટે એક તક લઈને આવ્યું છે.
Sanju Samson : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચમાં સંજુ સેમસન સંઘર્ષ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુવાહાટીમાં રમાયેલી ત્રીજી T20 મેચમાં તે પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહોતો. ત્યારે તેના માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે.
તિલક વર્મા T20 શ્રેણીમાંથી બહાર
તિલક વર્મા ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. બીસીસીઆઈએ 26 જાન્યુઆરીના રોજ તેની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપ્યું હતું. ઈજાને કારણે તિલક પ્રથમ ત્રણ ટી20Iમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. બીસીસીઆઈએ હવે પુષ્ટિ આપી છે કે તે બાકીની બે મેચ માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. તેના સ્થાને શ્રેયસ ઐયર બાકીની બે મેચ માટે ટીમનો ભાગ રહેશે.
તિલકની ગેરહાજરીથી સંજુને ફાયદો થશે
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બાકીની બે મેચ માટે તિલક વર્માની ગેરહાજરીથી સંજુ સેમસનને સીધો ફાયદો થશે. આનું કારણ એ છે કે જો તિલક વર્મા પાછો ફર્યો હોત, તો મિડલ ઓર્ડરમાં તેનું સ્થાન ફાઈનલ હતું અને આવી સ્થિતિમાં સંજુને બહાર બેસવું પડત, કારણ કે ઇશાન કિશન હાલ શાનદાર ફોર્મમાં છે, તેથી તે વિકેટકીપર બેટ્સમેન તરીકે તેનું ટીમમાં સ્થાન પાકું હતું. આવી સ્થિતિમાં સંજુ માટે મુશ્કેલી વધી ગઈ હોત.
સંજુ ફોર્મ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે
શુભમન ગિલને બહાર કર્યા પછી સંજુ સેમસનને T20 ટીમમાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો જેથી ટીમ ઈન્ડિયા અભિષેક અને સેમસન સાથે વિસ્ફોટક શરૂઆત કરી શકે, પરંતુ સંજુ અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણ મેચમાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો છે. સંજુએ અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણ મેચમાં ટીમ મેનેજમેન્ટને નિરાશ કર્યું છે. તેણે 5.33ની સરેરાશથી ફક્ત 16 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 10 છે. છેલ્લી મેચમાં તે પોતાનું ખાતું પણ ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો.
સંજુ ચોથી T20માંથી બહાર થશે ?
તિલક વર્માના આગમન સાથે સંજુ સેમસનનું પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર થવાનું લગભગ નક્કી હતું, પરંતુ હવે તેની ગેરહાજરીએ તેને જીવનદાન આપ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં જો શ્રેયસ ઐયર બાકીની બે મેચ માટે આવે છે, તો પણ સંજુને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે.
