/આ ક્રિકેટરના ખુલાસાથી હડકંપ, 500થી વધુ મહિલાઓ સાથે હતો સંબંધ, ઐય્યાશીથી ભરેલું જીવન

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ પાસે 1970-90ના દાયકામાં સૌથી જબરદસ્ત બોલરોની આખી ફૌજ હતી. પરંતુ સમય વીતવાની સાથે ખેલાડીઓનો ગ્રાફ પણ પડતો ગયો. ત્યારબાદ અનેક ફાસ્ટ બોલરો આવ્યા પરંતુ મોટાભાગના બોલરો સારી છાપ છોડી શક્યું નહીં. આવામાં એક નામ ખુબ ચર્ચામાં હતું ફાસ્ટ બોલર ટિનો બેસ્ટ જો કે તેની ઈન્ટરનેશનલ કરિયર કઈ ખાસ રહી નહતી.
ટિનો બેસ્ટનો જન્મ બાર્બાડોસમાં થયો હતો. 5 ફૂટ 8 ઈંચ લાંબો ટિનો બેસ્ટ પોતાની કરિયરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે ફક્ત 57 મેચ રમી શક્યો હતો. જો કે ટિનો બેસ્ટે બેટિંગમાં એક ખાસ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો. બેસ્ટે 14 વર્ષ પહેલા એટલે કે આજના દિવસે 10 જૂન 2012ના રોજ બર્મિઘમ ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ નંબર 11 પર બેટિંગ કરતા 95 રન કર્યા હતા. ત્યારે તે નંબર 11 પર કોઈ બેટરનો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આ સૌથી મોટો સ્કોર હતો.
ટિનો બેસ્ટનો ચોંકાવનારો દાવો
જો કે જુલાઈ 2013માં ઓસ્ટ્રેયિન સ્પિનર એશ્ટન એગરે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ જ નોર્ટિંઘમ ટેસ્ટમાં 98 રન કરીને ટિનો બેસ્ટનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. ટિનો બેસ્ટ ક્રિકેટ ઉપરાંત અન્ય કારણોસર પણ ચર્ચામાં રહ્યો. બેસ્ટે પોતાની આત્મકથા માઈન્ડ ધ વિન્ડોઝ: માય સ્ટોરીમાં દાવો કર્યો હતો કે તે પોતાની કરિયર દરમિયાન 500થી વધુ મહિલાઓ સાથે સંબંધ બનાવી ચૂક્યો છે.
પોતાની સરખામણી બ્રાડ પિટ સાથે કરતા પોતાને બ્લેક બ્રાડ પિટ પણ ગણાવ્યો. જો કે તેણે એવો પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે તેની મેદાનની બહારની લાઈફસ્ટાઈલે ક્યારેય તેના ખેલને પ્રભાવિત કર્યો નથી અને મેદાન પર તેણે હંમેશા આકરી મહેનત કરી છે.
500 મહિલાઓ સાથે સૂઈ ચૂક્યો છું-ટિનો બેસ્ટ
ટિનો બેસ્ટે લખ્યું છે કે મને છોકરીઓ ખુબ પસંદ છે અને છોકરીઓ પણ મને ખુબ પસંદ કરે છે. મને લાગે છે કે હું દુનિયામાં સૌથી સારો દેખાતો ટકલું માણસ છું. હું મજાકમાં કહું છું કે હું બ્લેક બ્રાડ પિટ છું. એક ક્રિકેટર તરીકે હું જ્યાં પણ ગયો મે છોકરીઓ સાથે વાત કરી, છોકરીઓને ડેટ કરી અને છોકરીઓ સાથે સૂતો. હું દુનિયાભરમાં લગભગ 500-650 મહિલાઓ સાથે સૂઈ ચૂક્યો છું.
ટિનો બેસ્ટને સૌથી વધુ ઓસ્ટ્રેલિયન છોકરીઓ ગમતી હતી. બેસ્ટે લખ્યું છે કે, સૌથી સુંદર છોકરીઓ ઓસ્ટ્રેલિયન છે. મને લાગે છે કે તેઓ શાનદાર છે. તેઓ વાસ્તવામાં પોતાની ફિટનેસ પર ધ્યાન આપે છે અને તેમના શરીર અદભૂત છે. ટિનો બેસ્ટે કહ્યું હતું કે વર્ષ 2005માં ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રવાસ પર તેમણે 40થી વધુ મહિલાઓ સાથે સંબંધ બનાવ્યા હતા.
ટિનો બેસ્ટે 23 વર્ષ પહેલા મે 2003માં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ જ પોતાના ઘરેલુ મેદાન પર પોતાનું ઈન્ટરનેશનલ ડેબ્યુ કર્યું હતું. ટિનો બેસ્ટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે 25 ટેસ્ટ, 26 વનડે અને 6 ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમી છે. ટેસ્ટમાં ટિનો બેસ્ટે 57 વિકેટ લીધી, વનડેમાં 34 વિકેટ અને ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં 6 વિકેટ લીધી છે. વર્તમાનમાં ટિનો બેસ્ટ આજકાલ સેન્ટ લૂસિયા કિંગ્સનો કોચ છે અને પોતાનો મોટાભાગનો સમય પરિવાર સાથે વીતાવે છે.