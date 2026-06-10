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આ ક્રિકેટરના ખુલાસાથી હડકંપ, 500થી વધુ મહિલાઓ સાથે હતો સંબંધ, ઐય્યાશીથી ભરેલું જીવન

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઘણા ક્રિકેટરો પોતાની વૈભવી લાઈફસ્ટાઈલના  કારણે ચર્ચામાં રહેતા હતા જેમાં ક્રિસ ગેઈલ પણ સામેલ હતો પરંતુ અહીં જે ખેલાડીની વાત કરી રહ્યા છીએ તે ક્રિસ ગેઈલ નહીં પરંતુ અન્ય છે. આ  ખેલાડીએ તેની આત્મકથામાં અત્યંત વિસ્ફોટક ખુલાસા કર્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 10, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:55 AM IST
આ ક્રિકેટરના ખુલાસાથી હડકંપ, 500થી વધુ મહિલાઓ સાથે હતો સંબંધ, ઐય્યાશીથી ભરેલું જીવન
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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