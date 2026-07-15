/આજે વર્લ્ડ કપમાં મહામુકાબલો! મેસીની આર્જેન્ટિના સામે ઇંગ્લેન્ડની પરીક્ષા, જાણો કોનું પલડું ભારે

Argentina vs Englnad Semi Final: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમિફાઇનલમાં, સ્પેને ફ્રાન્સને હરાવ્યું છે. જે બાદ આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે મેચ રમાશે. જેમાં લિયોનેલ મેસ્સી અને હેરી કેન પર દરેકની નજર હશે. ચાહકો એ જોવા માટે ઉત્સુક છે કે કોણ જીતશે. બંને આ વર્લ્ડ કપમાં સારા ફોર્મમાં છે. જે પણ જીતશે તેનો સામનો સ્પેન સાથે થશે, જે ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.
મેસ્સીના જાદુથી બધા વાકેફ છે. તે આ વખતે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સૌથી આગળ છે. જો કે, તે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ફેલ ગયો. આર્જેન્ટિનાની સૌથી મોટી તાકાત તેનો કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી છે. મેસ્સીની ક્ષમતાઓથી બધા વાકેફ છે, પરંતુ જ્યારે ટીમની વાત આવે છે, ત્યારે આર્જેન્ટિના મિડફિલ્ડ અને આક્રમણમાં માસ્ટર છે. આર્જેન્ટિના ટીમ કોઈપણ ટીમના ડિફેન્સને તોડવામાં માહેર છે.
આર્જેન્ટિનાની નબળાઈ શું છે?
આર્જેન્ટિનાની ટીમમાં પણ એક નબળાઈ છે. જો ઇંગ્લેન્ડના ડિફેન્ડર્સ સેમિફાઇનલમાં મેસ્સીને રોકે છે, તો ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. ટીમને પાછળ રાખવાનો આ એકમાત્ર રસ્તો છે, કારણ કે તેઓ ઘણીવાર મેસ્સી પર વધુ પડતા નિર્ભર લાગે છે. ઇંગ્લેન્ડની તાકાતની વાત કરીએ તો, તેમની યુવા ટીમ અત્યંત આક્રમક છે. હેરી કેન હાલમાં જોરદાર ફોર્મમાં છે અને પેનલ્ટી બોક્સની અંદર અત્યંત ખતરનાક સાબિત થાય છે.
ગોલ્ડન બૂટ રેસમાં હેરી કેન
હેરી કેન અને મેસ્સી વચ્ચેની સ્પર્ધા જોવા જેવી રહેશે. મેસ્સી અત્યાર સુધી આઠ ગોલ સાથે આગળ છે. બહાર પડેલા ફ્રેન્ચ ખેલાડી, એમબાપ્પે, હવે મેસ્સી માટે કોઈ ખતરો નથી. એમબાપ્પે શરૂઆતથી જ ગોલ્ડન બૂટ રેસમાં મેસ્સીને પડકાર આપી રહ્યા છે, પરંતુ તેમનો આક્રમણ આઠ ગોલ સાથે સમાપ્ત થયો છે. હેરી કેન અત્યાર સુધી 6 ગોલ કરીને યાદીમાં પાંચમા ક્રમે છે. હવે જોવાનું એ છે કે આ બંને દિગ્ગજ બીજા સેમિફાઇનલમાં કેટલા ગોલ કરવામાં સફળ રહે છે.