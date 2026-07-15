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આજે વર્લ્ડ કપમાં મહામુકાબલો! મેસીની આર્જેન્ટિના સામે ઇંગ્લેન્ડની પરીક્ષા, જાણો કોનું પલડું ભારે

Argentina vs Englnad Semi Final: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. સ્પેને 2022ના ફાઇનલિસ્ટ ફ્રાન્સને પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં હરાવ્યું હતું. હવે, આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ બીજા મોટા યુદ્ધમાં આમને-સામને થવા માટે તૈયાર છે. બધાની નજર મહાકાવ્ય યુદ્ધમાં લિયોનેલ મેસ્સી અને હેરી કેન વચ્ચેના મુકાબલા પર રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:45 PM IST
આજે વર્લ્ડ કપમાં મહામુકાબલો! મેસીની આર્જેન્ટિના સામે ઇંગ્લેન્ડની પરીક્ષા, જાણો કોનું પલડું ભારે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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