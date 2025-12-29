શું છે ટીમ ઈન્ડિયાની 'વન્ડરફુલ પ્રોબ્લેમ'? T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજે કર્યો મોટો ખુલાસો
Team India: ટોમ મૂડીએ ટીમ ઈન્ડિયાના એ માથાના દુખાવા વિશે વાત કરી છે, જે આ સમયે સિલેક્ટર્સ અને કેપ્ટન માટે ખૂબ વધી ગયો છે. ટોમ મૂડીએ ટીમ ઈન્ડિયાની એક એવી અદભૂત સમસ્યા વિશે જણાવ્યું જે વરદાન તો છે, પરંતુ હાલમાં અભિશાપ સાબિત થઈ રહી છે.
Team India: ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ ક્રિકેટર અને દિગ્ગજ કોચ ટોમ મૂડીએ ટીમ ઈન્ડિયાના એ માથાના દુખાવા વિશે વાત કરી છે, જે આ સમયે સિલેક્ટર્સ અને કેપ્ટન માટે ખૂબ વધી ગયો છે. ટોમ મૂડીએ ટીમ ઈન્ડિયાની એક એવી અદભૂત સમસ્યા વિશે જણાવ્યું જે વરદાન તો છે, પરંતુ હાલમાં અભિશાપ સાબિત થઈ રહી છે. ટોમ મૂડીનું કહેવું છે કે, અહીં ખૂબ જ વધારે ટેલેન્ટ છે અને તે એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. પરંતુ સિલેક્ટર્સ અને કેપ્ટન માટે બેસ્ટ ટીમ પસંદ કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે.
ટેલેન્ટનો ભંડાર વરદાન કે માથાનો દુખાવો?
જિયો હોટસ્ટાર પર ઈન્ડિયા અને શ્રીલંકામાં યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 અંગે વાત કરતા ટોમ મૂડીએ કહ્યું કે, "ભારતીય ક્રિકેટ સાથે એક સમસ્યા એ છે કે અહીં પુષ્કળ ટેલેન્ટ છે. અહીં ઘણા બધા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. આ એક ખૂબ જ સારી પ્રોબ્લેમ છે, પરંતુ આ કોઈ પણ સિલેક્ટર કે કેપ્ટન માટે એક ખરાબ સપનું બની જાય છે." ઇંગ્લેન્ડના વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન ઇયોન મોર્ગને કહ્યું કે, બોલર તમને ટૂનામેન્ટ જીતાડે છે.
આ શોમાં ઇયોન મોર્ગને બોલિંગના કહ્યું કે, "વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટમાં બોલિંગ એટેક જ તમને ટૂર્નામેન્ટ જીતાડે છે. જ્યારે તમે ઓછા સ્કોરનો બચાવ કરી શકો છો, ત્યારે તેનાથી ટીમમાં એવો વિશ્વાસ જાગે છે કે તમે ગમે ત્યાંથી મેચ જીતી શકો છો. આ વિશ્વાસ વર્લ્ડ કપમાં કોઈપણ ટીમો માટે એક મોટો ખતરો બની જાય છે." ટોમ મૂડી અને ઈયોન મોર્ગનનું આ નિવેદન ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમની જાહેરાત થયા પછી આવ્યું છે.
હાર્ડ નિર્ણયો અને ટીમમાં ફેરફાર
ટોમ મૂડીની વાત સાચી પણ લાગે છે, કારણ કે T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા સિલેક્ટર્સે વાઇસ કેપ્ટનને જ ટીમમાંથી બહાર કરી દીધા છે, કારણ કે, વાઇસ કેપ્ટન ફોર્મમાં ન હતા. કેટલાક ખેલાડીઓ એવા છે, જેમને તક મળી રહી ન હતી અને તેઓ ભૂતકાળમાં મેચ વિનર સાબિત થયા છે. આ જ કારણ છે કે, અક્ષર પટેલને ફરીથી ભારતની T20 ટીમનો વાઇસ કેપ્ટન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે શુભમન ગિલ હવે T20 ટીમમાં સામેલ નથી.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 અને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ માટે ભારતની ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (વાઇસ કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર અને ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર).
