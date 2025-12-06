દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ઝટકો, ભારત સામેની T20 સિરીઝમાંથી બે સ્ટાર ખેલાડી બહાર
ભારતના પ્રવાસે આવેલી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ તેના ખેલાડીઓની ઇજાઓને કારણે વધુ ચિંતિત બની ગઈ છે. ટીમના બે સ્ટાર ખેલાડીઓ T20 સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટ બોર્ડે તેમાંથી એકના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 9 ડિસેમ્બર મંગળવારથી ભારત સામે પાંચ મેચની T20 સિરીઝ રમવાની છે. ખેલાડીઓની ઇજાથી T20 સિરીઝ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. બેટ્સમેન ટોની ડી જોર્ઝી અને ફાસ્ટ બોલર ક્વેના મ્ફાકા આગામી T20 સિરીઝમાં રમી શકશે નહીં. ભારત સામે રાયપુર વનડેમાં બેટિંગ કરતી વખતે ટોની ડી જોર્ઝીને જમણા પગમાં દુખાવો થયો હતો અને તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું.
ટોની ડી જોર્ઝીની ઈજા વધુ ગંભીર છે અને તે ઘરે પરત ફરશે. કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ પસંદ કરવામાં આવ્યો નથી. યુવા ફાસ્ટ બોલર ક્વેના મ્ફાકા પણ હેમસ્ટ્રિંગની ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. તેથી તેને T20 સિરીઝમાંથી પણ બહાર કરવામાં આવ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર લુથો સિપામલાને તેના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
ટોની ડી જોર્ઝી ઉપરાંત 6 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં ભારત સામે પસંદગી માટે નન્દ્રા બર્ગર પણ ઉપલબ્ધ નહોતો. રાયપુર વનડે દરમિયાન બોલિંગ કરતી વખતે બર્ગરને પગમાં દુખાવો થયો હતો. શુક્રવારે બંને ખેલાડીઓના સ્કેન રિપોર્ટ આવ્યા હતા, જેમાં ઈજાની પુષ્ટિ થઈ હતી. તેથી બંનેને ત્રીજી વનડેમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા હતા.
ભારત સામેની T20 સિરીઝ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ
એડન માર્કરમ (કેપ્ટન), ઓટનિલ બાર્ટમેન, કોર્બિન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ક્વિન્ટન ડી કોક, ડોનોવન ફેરેરા, રીઝા હેન્ડ્રિક્સ, માર્કો જેન્સન, જ્યોર્જ લિન્ડે, કેશવ મહારાજ, ડેવિડ મિલર, લુંગી ન્ગીડી, એનરિચ નોર્ટજે, લુથો સિપામલા અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ટી20 સિરીઝની પહેલી મેચ 9 ડિસેમ્બરે કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચે બીજી ટી20 મેચ 11 ડિસેમ્બરે મુલ્લાનપુર (ન્યૂ ચંદીગઢ)માં યોજાશે.
ત્રીજી મેચ 14 ડિસેમ્બરે ધર્મશાળા મેદાન પર રમાશે, જે હંમેશા ખેલાડીઓ અને ચાહકો બંનેને ઉત્સાહિત કરે છે. સિરીઝની ચોથી મેચ 17 ડિસેમ્બરે લખનૌમાં રમાશે, જ્યાં પિચ અને પરિસ્થિતિઓ બંને ટીમોની રણનીતિમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. ત્યારબાદ 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં અંતિમ T20 મેચ રમાશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 સિરીઝ માટે ભારતની ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા અને વોશિંગ્ટન સુંદર.
