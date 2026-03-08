Prev
અમદાવાદમાં T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં કપરા ચઢાણ ! ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભારતેને 30માંથી 28માં મળી જીત, બે વાર અહીં તૂટ્યું દિલ

અમદાવાદમાં T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં કપરા ચઢાણ ! ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભારતેને 30માંથી 28માં મળી જીત, બે વાર અહીં તૂટ્યું દિલ

India Record: આજે અમદાવાદમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ફાઇનલ મેચમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ટકરાશે. આંકડા આ સ્પર્ધાને અત્યંત રસપ્રદ બનાવે છે. ન્યુઝીલેન્ડે ICC ફાઇનલમાં સાત મેચ રમી છે અને બે વાર જીત મેળવી છે, બંને વખત ભારત સામે. આ દરમિયાન, 2023થી, ભારતે 30 માંથી 28 મેચ જીતી છે, પરંતુ બંને હાર અમદાવાદમાં થઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 08, 2026, 05:10 PM IST
  • આજે અમદાવાદમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ફાઇનલ મેચમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ટકરાશે.
  •  ન્યુઝીલેન્ડે ICC ફાઇનલમાં સાત મેચ રમી છે અને બે વાર જીત મેળવી છે, બંને વખત ભારત સામે.
  •  2023થી, ભારતે 30 માંથી 28 મેચ જીતી છે, પરંતુ બંને હાર અમદાવાદમાં થઈ છે.

અમદાવાદમાં T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં કપરા ચઢાણ ! ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભારતેને 30માંથી 28માં મળી જીત, બે વાર અહીં તૂટ્યું દિલ

India Record: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે છે. મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ફાઇનલ પહેલા બંને ટીમોને લગતા આંકડા સ્પર્ધાને વધુ રસપ્રદ બનાવી રહ્યા છે.

ન્યુઝીલેન્ડની બંને જીત ભારત સામે થઈ છે.

પહેલા, ન્યુઝીલેન્ડના ICC ફાઇનલ રેકોર્ડ વિશે વાત કરીએ. કિવી ટીમ સાત વખત ICC ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. તેમાંથી, તેઓ પાંચ વખત હારી ગયા છે અને ફક્ત બે વખત જીતી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે ન્યુઝીલેન્ડની બંને જીત ભારત સામે થઈ છે.

પહેલી જીત 2000માં ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલમાં મળી હતી. તે મેચમાં, ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. બીજી વખત, કિવીઓએ 2021માં વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં ભારતને હરાવ્યું હતું.

ભારતને ફક્ત બે જ હારનો સામનો

બીજી બાજુ, ભારતનો તાજેતરનો રેકોર્ડ ખૂબ જ મજબૂત છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ 2023થી ICC વ્હાઇટ-બોલ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 30 મેચ રમી છે. ભારતે આમાંથી 28 મેચ જીતી છે અને ફક્ત બે જ હારનો સામનો કર્યો છે.

પરંતુ અહીં એક રસપ્રદ સંયોગ છે. ભારતની બંને હાર અમદાવાદમાં થઈ છે. એક હાર 2023ના ODI વર્લ્ડ કપમાં હતી, જ્યારે બીજી હાર આ જ T20 વર્લ્ડ કપમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હતી. આ જ કારણ છે કે આ ફાઇનલ મેચ આંકડાકીય રીતે ખૂબ જ રસપ્રદ માનવામાં આવે છે.

ન્યુઝીલેન્ડ ફાઇનલમાં ભારત સામે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરશે

હવે જ્યારે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ફરી એકવાર ICC ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે, ત્યારે ક્રિકેટ ચાહકો એ જોવા માટે રાહ જોશે કે શું ભારત તેનો પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ જાળવી શકશે કે શું ન્યુઝીલેન્ડ ફાઇનલમાં ભારત સામે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરશે.

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ

ટીમ ઈન્ડિયા રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ના કપ માટે ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરશે. ભારતે ટી20 વર્લ્ડ કપ મેચોમાં ક્યારેય ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું નથી, બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી ત્રણેય મેચ ન્યુઝીલેન્ડે જીતી છે. કુલ મળીને, બંને દેશો વચ્ચે 30 ટી20 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે 16 જીત્યા છે અને ન્યુઝીલેન્ડે 11 જીતી છે. ત્રણ મેચ ટાઈ રહી હતી. આ ત્રણ મેચમાં, ભારતે પાછળથી બે જીતી હતી, અને એક DLS (ડકવર્થ-લુઈસ) પદ્ધતિને કારણે ટાઈ રહી હતી.

