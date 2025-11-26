રોહતકમાં દર્દનાક મોત, રમતા-રમતા ખેલાડી પર પડ્યો બાસ્કેટબોલ પોલ, CCTV ફૂટેજ આવ્યા સામે!
Basketball player death: આ ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે ખેલાડી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે, પરંતુ બોલિંગ કરવા માટે બાસ્કેટને સ્પર્શતાની સાથે જ આખો પોલ તેની છાતી પર પડી જાય છે.
Basketball player death: હરિયાણાના રોહતકમાંથી એક દર્દનાક અકસ્માત સામે આવ્યો છે. રોહતકમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહેલા એક રાષ્ટ્રીય બાસ્કેટબોલ ખેલાડી હાર્દિક રાઠીના છાતી પર બાસ્કેટબોલ પોલ પડી ગયો, જેના કારણે ખેલાડીનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું. આ મામલો લખન માજરા ગામના સ્ટેડિયમનો છે.
CCTV ફૂટેજમાં દેખાયો સમગ્ર અકસ્માત
આ અકસ્માતની સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવી છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે ખેલાડી અભ્યાસ કરી રહ્યો છે, પરંતુ જેવો તે જમ્પ કરીને બોલ માટે બાસ્કેટને સ્પર્શે છે, તેવો જ આખો પોલ તેની છાતી પર પડી જાય છે.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર - હાર્દિક રાઠી સબ જુનિયર નેશનલ અને યુથ નેશનલ રમી ચૂક્યો હતો. બાસ્કેટબોલ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાની ઈન્દોર એકેડમીમાં પણ તેની પસંદગી થઈ ચૂકી હતી. તેને અભ્યાસ માટે ફોન કરીને બોલાવવામાં આવતો હતો, તેથી તે પોતાના ગામમાં પણ પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. સવારે તે અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે જ આ અકસ્માત થયો. તે સમયે ટીમના અન્ય સભ્યો બાજુમાં આરામ કરી રહ્યા હતા.
ગામમાં શોકનો માહોલ
હાર્દિકે જેવો જમ્પ કર્યો કે તરત જ બાસ્કેટબોલ પોલ તેના પર પડ્યો. નજીકમાં બેઠેલા ખેલાડીઓ તરત જ હાર્દિક પાસે પહોંચ્યા અને તેને ડોકટરો પાસે લઈ જવાયો, પરંતુ ડોકટરોએ ખેલાડીને મૃત જાહેર કર્યો. આ ઘટના બાદ આખા ગામમાં શોકનો માહોલ છે.
