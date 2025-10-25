Prev
ટીમ ઈન્ડિયાના સૌથી મોટા દુશ્મને રચ્યો ઈતિહાસ, ધ્વસ્ત કર્યો સ્ટીવ સ્મિથનો કીર્તિમાન

IND vs AUS: ભારત વિરુદ્ધ ત્રીજી વનડે મેચમાં પણ ટ્રેવિસ હેડ મોટી ઈનિંગ રમી શક્યો નહીં. તે માત્ર 29 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. પરંતુ આ નાની ઈનિંગ દરમિયાન તેણે એક મોટો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે.

Oct 25, 2025

Travis Head: ઓસ્ટ્રેલિયાના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટર ટ્રેવિસ હેડે આજે ભારત વિરુદ્ધ ત્રીજી વનડે મેચમાં ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ટ્રેવિસ હેડે સ્ટીવ સ્મિથનો રેકોર્ડ તોડતા વનડે ક્રિકેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સૌથી ઝડપી 3000 રન પૂરા કર્યા છે. સિડનીમાં રમાઈ રહેલી ત્રીજી વનડે દરમિયાન ટ્રેવિસ હેડે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. તેના નામે હવે 79 વનડે મેચમાં 3007 રન નોંધાયેલા છે.

હેડે અત્યાર સુધી વનડે ક્રિકેટમાં 7 સદી અને 17 અડધી સદી ફટકારી છે. તેમાંથી એક સદી તેણે 2023ના વનડે વિશ્વકપની ફાઈનલમાં ભારત વિરુદ્ધ ફટકારી હતી, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને હરાવી વિશ્વકપ જીત્યો હતો. હેડે આ સિદ્ધિ માત્ર 76 ઈનિંગમાં હાસિલ કરી, જ્યારે પૂર્વ કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથે 3000 વનડે રન 79 ઈનિંગમાં બનાવ્યા હતા. સ્મિથે પોતાના વનડે કરિયરમાં 158 ઈનિંગ્સમાં 5800 રન બનાવ્યા છે અને તેણે આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે.

વનડેમાં સૌથી ઝડપી 3000 રન બનાવનાર ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી
ટ્રેવિસ હેડ- 76 ઈનિંગ
સ્ટીવ સ્મિથ- 79 ઈનિંગ
માઇકલ બેવન- 80 ઈનિંગ
જોર્જ બેઇલી- 80 ઈનિંગ

ટ્રેવિસ હેડે 2016મા વનડે કરિયરની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તે 2018 અને 2022 વચ્ચે લગભગ ચાર વર્ષ ટીમમાંથી બહાર રહ્યો હતો. આફ્રિકા વિરુદ્ધ 2018મા હોબાર્ટમાં વનડે મેચ રમ્યા બાદ ટ્રેવિસ હેડે આગામી વનડે મેચ માર્ચ 2022મા પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ રમી હતી. પોતાની વાપસી પર તેણે શાનદાર સદી ફટકારી બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. હેડે અત્યાર સુધી 60 ટેસ્ટ અને 44 ટી20 મેચ પણ રમી છે.

