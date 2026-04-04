Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

6 કલાક બેટિંગ, 350 બોલ અને માત્ર 50 રન... ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ધીમી અડધી સદી

Slowest Test Fifty : ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી ધીમી ઇનિંગ્સનો આ વિશ્વ રેકોર્ડ 70 વર્ષ પહેલાં સ્થાપિત થયો હતો અને ત્યારથી કોઈ પણ આ રેકોર્ડ તોડી શક્યું નથી. આનું કારણ એ છે કે આટલી ધીરજ સાથે બેટિંગ કરવી હવે શક્ય લાગતું નથી, કારણ કે ટેસ્ટ ક્રિકેટ હવે પહેલા કરતા ઘણી વધુ આક્રમક રીતે રમાય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:02 PM IST
  • ટેસ્ટમાં સૌથી ધીમી અડધી સદીનો રેકોર્ડ 350 બોલમાં 50 રનનો છે
  • આ રેકોર્ડ બનાવનાર ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ ઈંગ્લેન્ડનો ટ્રેવર બેઇલી છે
  • 70 વર્ષ પહેલાં 1958માં બેઇલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આ ઇનિંગ રમી હતી

Trending Photos

6 કલાક બેટિંગ, 350 બોલ અને માત્ર 50 રન... ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ધીમી અડધી સદી

Slowest Test Fifty : ટેસ્ટ ક્રિકેટનો ઇતિહાસ લગભગ 150 વર્ષ જૂનો છે. આ ફોર્મેટમાં અસંખ્ય રેકોર્ડ બન્યા છે અને તૂટ્યા પણ છે. પાંચ દિવસ સુધી ચાલતી ટેસ્ટ મેચમાં બેટ્સમેન સામાન્ય રીતે બિનજરૂરી જોખમ લીધા વિના રન બનાવે છે. બેટિંગ સામાન્ય રીતે ધીમી ગતિની હોય છે. જો કે, આ ફોર્મેટમાં ઘણા બેટ્સમેનોએ ધમાકેદાર અને આક્રમક રીતે સદી ફટકારી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સૌથી ઝડપી સદીની વાત કરીએ તો, આ રેકોર્ડ ન્યુઝીલેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટન બ્રેન્ડન મેક્કુલમનો છે, જેણે ફક્ત 54 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. તેવી જ રીતે સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ પાકિસ્તાનના પૂર્વ કેપ્ટન મિસબાહ-ઉલ-હકના નામે છે, જેણે ફક્ત 21 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી ધીમી અડધી સદીનો રેકોર્ડ કયા બેટ્સમેનના નામે છે ? 

350 બોલમાં માત્ર 50 રન

તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી ધીમી અડધી સદીનો રેકોર્ડ 350 બોલમાં 50 રનનો છે. આ બેટ્સમેને માત્ર એક કે બે કલાક જ નહીં, પરંતુ 6 કલાક ક્રીઝ પર વિતાવ્યા. બોલરો થાકી ગયા અને અમ્પાયરો પણ કંટાળી ગયા છતાં આ બેટ્સમેનની ધીરજ અતૂટ રહી હતી.

આ રેકોર્ડ કોના નામે છે ?

આ રેકોર્ડ બનાવનાર ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ ઈંગ્લેન્ડનો ટ્રેવર બેઇલી છે. 70 વર્ષ પહેલાં 1958માં બેઇલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે એક ઇનિંગ રમી હતી જેને આજે પણ "ધૈર્યનો હિમાલય" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પોતાની અતિ ધીમી બેટિંગ દ્વારા તેણે પોતાની ટીમને શરમજનક હારથી બચાવી જ નહીં પણ એક એવો રેકોર્ડ પણ સ્થાપિત કર્યો જે તોડવો લગભગ અશક્ય છે. 

લગભગ 6 કલાક સુધી બેટિંગ કરી

આ કહાની એશિઝ શ્રેણી (1958-59)ની છે. તે શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્રિસ્બેનમાં રમાઈ હતી, જ્યાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘાતક બોલરોનો સામનો કરવો, રન બનાવવાનું તો દૂર ક્રીઝ પર રહેવું પણ એક મુશ્કેલ કામ સાબિત થઈ રહ્યું હતું. આ વચ્ચે ટ્રેવર બેઈલી બેટિંગ કરવા માટે આવ્યો અને નક્કી કર્યું કે ગમે તે થાય તે પોતાની વિકેટ છોડશે નહીં. ક્રીઝ પર પહોંચ્યા પછી રન બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે તેણે ફક્ત બોલ રમવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. તેણે 357 મિનિટ લગભગ 6 કલાક લીધી અને તેની અડધી સદી પૂરી કરવા માટે 350 બોલનો સામનો કર્યો.

આ ધીમી ઇનિંગ્સ તે સમયે ઇંગ્લેન્ડ માટે લાઈફલાઈન હતી

આ મેચમાં બેઇલીએ કુલ 68 રન બનાવ્યા, જેના માટે તેણે 427 બોલનો સામનો કર્યો. આજના ધોરણો મુજબ આ ઇનિંગ્સ 'કંટાળાજનક' લાગી શકે છે, તે ચોક્કસ ક્ષણે તે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ માટે લાઈફલાઈનથી ઓછી નહોતી. બેઇલીએ એક છેડે મજબૂત રીતે ઉભો હચો. ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને થકવી દીધા અને ઇંગ્લેન્ડને મેચમાં વાપસી કરવામાં સક્ષમ બનાવ્યું. જોકે, અંતે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 8 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી હતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Unique Cricket RecordsSlowest Test FiftyTrevor BaileyEngland

Trending news