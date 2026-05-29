/વનડે ફોર્મેટમાં ત્રિપલ સદી... સૌથી ઝડપી 97 રન તો કંઈ નથી, આ હતી વૈભવના કરિયરની સૌથી વિધ્વંસક ઇનિંગ

RR vs GT: IPL 2026ના ક્વોલિફાયર 2માં શુભમન ગિલની ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રિયાન પરાગની રાજસ્થાન રોયલ્સ આમને-સામને હશે. ત્યારે આખી દુનિયાની નજર વૈભવ સૂર્યવશી પર હશે. IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવશીએ શરૂઆતથી તબાહી મચાવી છે. 15 વર્ષીય યુવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેને ક્વોલિફાયર-1માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 29 બોલમાં શાનદાર 97 રન ફટકાર્યા હતા. પરંતુ શું તમે જાણો છો, આ તો કંઈ નથી વૈભવ એક વખત 300 રન પણ ફટકારી ચૂક્યો છે. સૂર્યવંશીએ પોતાની આ સૌથી ખતરનાક ઇનિંગનો ખુલાસો કેવિન પીટરસન સામે કર્યો હતો.
વૈભવનો Top Knock
વૈભવ સૂર્યવંશીએ એકથી એક ચડિયાતી તોફાની ઇનિંગ્સ રમી છે. તેણે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં 175 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ક્રિકઈન્ફો અનુસાર લિસ્ટ-એ ક્રિકેટમાં વૈભવના નામે 190 રનનો સર્વોચ્ચ સ્કોર નોંધાયેલો છે. પરંતુ જ્યારે કેવિન પીટરસને પોતે વૈભવને તેની સૌથી મોટી ઇનિંગ વિશે પૂછ્યું, ત્યારે વૈભવે તેની ત્રિપલ સદી વિશે જણાવ્યું, જેમાં તેણે 50 ઓવર સુધી નોટઆઉટ રહ્યો હતો.
વૈભવે 335 રન ફટકારી મચાવી હતી તબાહી
IPL 2026માં 15 વર્ષનો વૈભવ મોટા-મોટા દિગ્ગજ બોલરોને હંફાવતો જોવા મળે છે. તેણે કેવિન પીટરસનને જણાવ્યું કે, "મારી સૌથી મોટી ઇનિંગ અમારી એક સ્ટેટ ડોમેસ્ટિક મેચમાં આવી હતી, જ્યાં મેં આખી 50 ઓવર નોટઆઉટ રહીને બેટિંગ કરી હતી અને 335 રન બનાવ્યા હતા." વૈભવ સૂર્યવંશીએ ભારતના ઘરેલું ક્રિકેટમાં 8 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમી છે અને 12 ઇનિંગ્સમાં તેના નામે 207 રન નોંધાયેલા છે.
T20માં કેટલો છે ટોપ સ્કોર?
વૈભવે હાલમાં જ કહ્યું છે કે, તે T20 ફોર્મેટમાં બેવડી સદી ફટકારીને ક્રિસ ગેલના 175 રનના રેકોર્ડને તોડવા માંગે છે. તેનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો T20 સ્કોર 144 રન છે. બીજી તરફ લિસ્ટ-એની વાત કરીએ તો, તેણે 8 મેચની 8 ઇનિંગ્સમાં 353 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદી સામેલ છે. વૈભવ અત્યાર સુધી 32 T20 મેચ રમી ચૂક્યો છે, જેમાં તેણે 1284 રન બનાવ્યા છે.