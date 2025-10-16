Prev
140 બોલમાં 309 રન...આ ખતરનાક બેટ્સમેને ODI ક્રિકેટમાં ફટકારી ત્રેવડી સદી

Triple Century Record in ODI : દુનિયાના કોઈ પણ બેટ્સમેન ક્યારેય ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારી શક્યા નથી. માત્ર ODI ક્રિકેટમાં જ નહીં, પણ લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં પણ કોઈ પણ બેટ્સમેન આવી સિદ્ધિ મેળવી શક્યા નથી. ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારવી મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:00 PM IST

140 બોલમાં 309 રન...આ ખતરનાક બેટ્સમેને ODI ક્રિકેટમાં ફટકારી ત્રેવડી સદી

Triple Century Record in ODI : ODI ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગમાં મહત્તમ 50 ઓવર હોય છે. તેથી બેટ્સમેનને ત્રેવડી સદી ફટકારવા માટે ખૂબ જ આક્રમક બેટિંગ કરવી પડે છે. જે ખૂબ જ પડકારજનક કામ છે. ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારવાની શક્યતા ઓછી છે, પણ અશક્ય નથી. જો કોઈ બેટ્સમેન બેસ્ટ ફોર્મમાં હોય અને વિરોધી ટીમની બોલિંગ નબળી હોય, તો ત્રેવડી સદી શક્ય બની શકે છે.

આ ખતરનાક બેટ્સમેને ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારી

દુનિયામાં ફક્ત એક જ બેટ્સમેન છે જેણે ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારી છે, પરંતુ આ સિદ્ધિ બ્લાઇન્ડ ODI ક્રિકેટમાં બની છે. સ્ટીફન નેરો ઓસ્ટ્રેલિયન બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટર છે. 14 જૂન, 2022ના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી રમતા સ્ટીફન નીરોએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે બ્લાઇન્ડ ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારીને એક અવિશ્વસનીય વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. બ્રિસ્બેનમાં સ્ટીફન નીરોએ માત્ર 140 બોલમાં 309 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન સ્ટીફન નીરોએ 49 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો ફટકાર્યો. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બ્લાઇન્ડ ODI ક્રિકેટમાં હાંસલ થયો હતો, તે ખૂબ જ ખાસ છે.

મેદાનમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ

સ્ટીફન નીરોની ઇનિંગ્સના નેતૃત્વમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 40 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 541 રનનો પહાડ જેવો સ્કોર બનાવ્યો. આ વિશાળ કુલ સ્કોરથી ન્યુઝીલેન્ડ 272 રનમાં આઉટ થઈ ગયું. સ્ટીફન નીરોના આભારી ઓસ્ટ્રેલિયાએ 269 રનથી મેચ જીતી લીધી. સ્ટીફન નીરો ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ક્રિકેટર છે. નીરોએ પાકિસ્તાનના મસૂદ જાનનો 24 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો. 1998માં પ્રથમ બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં જાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 262 રન બનાવ્યા હતા.

T20 વર્લ્ડ કપ અને ODI વર્લ્ડ કપ રમાય છે

1922માં ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટનો પ્રારંભ થયો હતો. બ્લાઇન્ડ ODI ક્રિકેટમાં 40 ઓવરની મેચનો સમાવેશ થાય છે. T20 વર્લ્ડ કપ અને ODI વર્લ્ડ કપ પણ બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટમાં રમાય છે. ODI ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ બેટ્સમેનની ટેકનિક, ધીરજ અને પ્રતિભા દર્શાવે છે. જન્મજાત નિસ્ટાગ્મસ સાથે જન્મેલા, સ્ટીફન નીરોની દ્રષ્ટિ નબળી છે. નીરો દસ વર્ષની ઉંમર સુધી સક્ષમ બાળકો સાથે ક્રિકેટ રમતા હતા, પરંતુ જ્યારે તેમની દ્રષ્ટિ બગડી ગઈ, ત્યારે તેમને બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ તરફ વળવું પડ્યું.

