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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ટ્રમ્પની એન્ટ્રી! આર્જેન્ટિના-સ્પેન મેચ પહેલાં વધ્યો રોમાંચ

FootBall World Cup Final 2026: વ્હાઇટ હાઉસે જાહેરાત કરી છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ન્યૂ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ ખાતે આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે રમાનારી FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં હાજરી આપશે. તેઓ વિજેતા ટીમને ટ્રોફી રજૂ કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:29 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ટ્રમ્પની એન્ટ્રી! આર્જેન્ટિના-સ્પેન મેચ પહેલાં વધ્યો રોમાંચ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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