/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ટ્રમ્પની એન્ટ્રી! આર્જેન્ટિના-સ્પેન મેચ પહેલાં વધ્યો રોમાંચ

FootBall World Cup Final 2026: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રવિવારે (19 જુલાઈ) ન્યુ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ (મેટલાઇફ સ્ટેડિયમ) ખાતે આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે રમાનારી FIFA વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હાજરી આપશે. વ્હાઇટ હાઉસે સત્તાવાર રીતે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન ટ્રમ્પની યોજનાઓની જાહેરાત કરતા, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ આ ઐતિહાસિક ટુર્નામેન્ટના ગ્રાન્ડ ફિનાલેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
લેવિટે પત્રકારોને જણાવ્યું કે અમે રવિવારે ફાઇનલ મેચની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, અને હું જાણું છું કે રાષ્ટ્રપતિ હાજરી આપવા માટે આતુર છે, તેણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિની હાજરી આ ઇવેન્ટને અમેરિકન ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ જોવાયેલ, સલામત અને સૌથી સફળ વર્લ્ડ કપ બનાવશે. લેવિટે મજાકમાં એમ પણ કહ્યું કે તેણીને ખબર નથી કે ટ્રમ્પ ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના કે સ્પેનને ટેકો આપશે. પત્રકારોએ રાષ્ટ્રપતિને આ પ્રશ્ન સીધો પૂછવો જોઈએ.
મેચ પહેલાનું શેડ્યૂલ શું છે?
ફાઇનલને લઈને ચાલી રહેલા ઉત્સાહ વચ્ચે, વ્હાઇટ હાઉસે એ પણ જાહેરાત કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ મેચ પહેલા શુક્રવારે ન્યુ યોર્ક સિટીના ટ્રમ્પ ટાવર ખાતે રિસેપ્શનમાં હાજરી આપશે. આ કાર્યક્રમને ફાઇનલ પહેલા ફૂટબોલ દિગ્ગજો સાથેની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
શું ટ્રમ્પ વિજેતાને ટ્રોફી રજૂ કરશે?
FIFA પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોએ અગાઉ ખુલાસો કર્યો હતો કે રવિવારના ફાઇનલ પછી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિજેતા ટીમને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી રજૂ કરશે. ફોક્સ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં, ઇન્ફન્ટિનોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે તેઓ અને ટ્રમ્પ સંયુક્ત રીતે વિજેતા કેપ્ટનને ટ્રોફી રજૂ કરશે, જે ફૂટબોલની તાજેતરની પરંપરાથી નોંધપાત્ર પ્રસ્થાન છે. સામાન્ય રીતે, ફૂટબોલ પ્રમુખ એકલા વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી રજૂ કરે છે.
રાજ્યના વડાઓએ ક્યારે ટ્રોફી રજૂ કરી છે?
ઇતિહાસમાં આ પહેલા પણ બન્યું છે, જ્યારે રાજ્યના વડાઓએ ટ્રોફી આપી છે. 1966માં ઇંગ્લેન્ડની જીત બાદ, રાણી એલિઝાબેથ IIએ કેપ્ટન બોબી મૂરને ટ્રોફી રજૂ કરી હતી, જ્યારે 1982માં, સ્પેનના રાજા જુઆન કાર્લોસે ઇટાલીના કેપ્ટન ડીનો ઝોફને ટ્રોફી રજૂ કરી હતી. જો કે, છેલ્લા બે વર્લ્ડ કપમાં, 2018 અને 2022માં, ઇન્ફેન્ટિનોએ પોતે વિજેતા કેપ્ટનોને ટ્રોફી રજૂ કરી હતી.
ક્લબ વર્લ્ડ કપમાં ટ્રમ્પનો અપ્રિય અનુભવ
રવિવારના સમારંભમાં ટ્રમ્પની ભાગીદારી ગયા વર્ષે ન્યુ જર્સીમાં ફિફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હાજરી આપ્યા પછી છે. તે મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડની ચેલ્સીએ ફ્રેન્ચ ક્લબ પેરિસ સેન્ટ-જર્મન (PSG)ને હરાવ્યું હતું. ટ્રમ્પે ચેલ્સીના કેપ્ટન રીસ જેમ્સને ટ્રોફી રજૂ કરી હતી.
જોકે, ટ્રોફી રજૂ કર્યા પછી, ટ્રમ્પ સ્ટેજ છોડવાને બદલે ખેલાડીઓના ઉજવણી દરમિયાન સ્ટેજ પર જ રહ્યા, એક એવું વર્તન જેણે વ્યાપક વિવાદ ઉભો કર્યો. વધુમાં, જ્યારે પણ તેમને સ્ક્રીન પર બતાવવામાં આવતા હતા, ત્યારે પ્રેક્ષકો તેમને હૂટિંગ(બુમાબુમ) કરતા હતા, અને ટ્રમ્પને "બૂ"નો સામનો કરવો પડતો હતો.