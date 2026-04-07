23 સિક્સ અને 11 ચોગ્ગા... T20 મેચમાં 258 રનની ભાગીદારી, આ ખેલાડીઓએ રચ્યો ઈતિહાસ

ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Unbreakable Cricket Record: આઈપીએલના ઈતિહાસમાં સૌથી મોટી ભાગીદારી વિશે વાત કરીએ તો વિરાટ કોહલી અને એબી ડિવિલિયર્સનો રેકોર્ડ જોવા મળે છે. વર્ષ 2016મા બંને વચ્ચે 229 રનની ભાગીદારી જોવા મળી હતી. પરંતુ ટી20મા એક રેકોર્ડ એવો છે, જેની સામે આ બંનેની ભાગીદારી ફિક્કી લાગશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:24 AM IST
  • ટી20 ક્રિકેટમાં જાપાનના બેટરોના નામે છે સૌથી મોટી ભાગીદારીનો રેકોર્ડ
  • ચીન સામે જાપાનના બેટરોએ બનાવી હતી 258 રનની ભાગીદારી
  • બંને બેટરોએ ફટકારી હતી શાનદાર સદી

Highest Partnership Record: આઈપીએલને યુવાઓની લીગ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તેને રેકોર્ડ્સની લીગ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. આ તે લીગ છે જ્યાં દરરોજ ઘણા રેકોર્ડ્સ બનતા હોય છે. આજે અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ ભાગીદારીના રેકોર્ડની જે વિરાટ કોહલી અને એબી ડિવિલિયર્સના નામે છે. બંનેનો 229 રનની ભાગીદારીનો રેકોર્ડ આજે પણ યથાવત છે. પરંતુ અમે તે જીટ20 રેકોર્ડ વિશે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ, તેને તોડવો અસંભવ છે. વિરાટ-ડિવિલિયર્સની ભાગીદારી પણ તેની સામે ફિક્કી લાગે છે.

2016મા વિરાટ-ડિવિલિયર્સે રચ્યો હતો ઈતિહાસ
વર્ષ 2016મા આરસીબી અને ગુજરાત લાયન્સ વચ્ચે ટક્કર હતી. આ મેચમાં વિરાટ કોહલી અને એબી ડિવિલિયર્સે એવી બેટિંગ કરી કે બોલરો વિકેટની ભીખ માંગતા રહી ગયા. બંને વચ્ચે 229 રનની ભાગીદારી જોવા મળી. બંનેએ સદી પટકારી હતી. ડિવિલિયર્સે 52 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 12 સિક્સની મદદથી 129 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ 55 બોલમાં 109 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ આજે અમે તમને તેનાથી પણ વધુ ખતરનાક ભાગીદારી વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.

2 બેટરોએ 258 રન ફટકારી મચાવી હતી તબાહી
અમે જે ટી20 ભાગીદારી વિશે વાત કરી રહ્યાં છીએ તે રેકોર્ડની નજીક પહોંચવું પણ મુશ્કેલ લાગે છે. બે બેટરોએ મળી 258 રન ફટકાર્યા. આ ભાગીદારીમાં 23 સિક્સ અને 11 ચોગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. 20 ઓવર સુધી બોલરોને વિકેટ મળી નહીં. આ મુકાબલો 2024મા ચીન અને જાપાન વચ્ચે રમાયો હતો. લેકયન યામામોટા લેકએ 134 રનની ઈનિંગ રમી હતી.

પાર્ટનરે ફટકાર્યા 109 રન
લેકલનના પાર્ટનર અને જાપાનના કેપ્ટન કેન્ડેલ કાડોવાકી-ફ્લેમિંગે 52 બોલમાં 109 રન બનાવ્યા હતા. તેની ઇનિંગમાં 111 સિક્સ અને 3 ચોગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. તો લેકલને 12 સિક્સ અને 8 ફોર ફટકારી હતી. ચીને આઠ બોલરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. 259 રનના જવાબમાં ચીનની ટીમ માત્ર 78 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

