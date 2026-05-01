હોમSportsક્રિકેટ જગતના ચોંકાવનારા સમાચાર: 2 ક્રિકેટરોએ બાથરૂમમાં નહાતી મહિલાઓના વીડિયો બનાવ્યા, કરાઈ ધરપકડ

ક્રિકેટ જગતના ચોંકાવનારા સમાચાર: 2 ક્રિકેટરોએ બાથરૂમમાં નહાતી મહિલાઓના વીડિયો બનાવ્યા, કરાઈ ધરપકડ

Sri Lanka Cricket Team: શ્રીલંકા ક્રિકેટ હાલમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલા જ બોર્ડના પ્રમુખ સહિત તમામ અધિકારીઓએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. હવે, ટીમના બે યુવા ખેલાડીઓ એક હોટલમાં અભદ્ર કૃત્ય કરતા પકડાયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 01, 2026, 11:51 AM IST
  • ક્રિકેટ જગતના ચોંકાવનારા સમાચાર
  • ક્રિકેટમાં ‘અશ્લીલ’ વીડિયો કાંડથી ખળભળાટ
  • બાથરૂમમાં છુપાઈને મહિલાઓના વીડિયો બનાવતા હતા બે ખેલાડી!
  • શ્રીલંકાના 2 ક્રિકેટરોની ધરપકડ!

ક્રિકેટ જગતના ચોંકાવનારા સમાચાર: 2 ક્રિકેટરોએ બાથરૂમમાં નહાતી મહિલાઓના વીડિયો બનાવ્યા, કરાઈ ધરપકડ

Sri Lanka U19: IPL 2026 ના ઉત્સાહ વચ્ચે શ્રીલંકા ક્રિકેટ જગતમાંથી એક આઘાતજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. કોલંબોના નરાહેનપીટા વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં રોકાયેલી શ્રીલંકાની અન્ડર-19 ટીમના બે યુવા ખેલાડીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ખેલાડીઓ પર મહિલાઓ સ્નાન કરતી વખતે તેમના ચોરીછૂપીથી વીડિયો બનાવવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર શ્રીલંકન ક્રિકેટમાં હડકંપ મચી ગયો છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?
પોલીસ તપાસ અનુસાર, ટીમ સાથે હોટલમાં રોકાયેલા આ ખેલાડીઓ પર આરોપ છે કે તેમણે હોટલના બાથરૂમમાં સ્નાન કરી રહેલી મહિલાઓનું મોબાઈલ ફોન દ્વારા રેકોર્ડિંગ કર્યું હતું. હોટલમાં રોકાયેલી કેટલીક મહિલા મહેમાનોને શંકા જતાં તેમણે તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મળતા જ નરાહેનપીટા પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને બંને ખેલાડીઓને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. હાલ પોલીસ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ વીડિયો ક્યાંય ઓનલાઇન શેર કરવામાં આવ્યા છે કે નહીં.

કોર્ટની કાર્યવાહી અને જામીન
ધરપકડ બાદ બંને ખેલાડીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી તેમને વ્યક્તિગત જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે પ્રત્યેક ખેલાડીને 5 લાખ શ્રીલંકન રૂપિયાના જામીન પર છોડ્યા છે. આ કેસની આગામી સુનાવણી 25 મે ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે. જોકે, તપાસને ધ્યાનમાં રાખીને હજુ સુધી ખેલાડીઓની ઓળખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.

શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડનું વલણ
આ સમગ્ર મામલે શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC) તરફથી હાલમાં કોઈ સત્તાવાર શિસ્તભંગના પગલાંની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ સંકેતો મળી રહ્યા છે કે બોર્ડ આ બાબતને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈ રહ્યું છે. 

નોંધનીય છે કે હાલમાં શ્રીલંકા ક્રિકેટ વહીવટી ફેરફારોના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ એક 'ટ્રાન્સફોર્મેશન કમિટી' બનાવવામાં આવી છે, જેમાં કુમાર સંગાકારા, રોશન મહાનામા અને સિદથ વેટ્ટિમુની જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ સામેલ છે. આ કમિટીનું નેતૃત્વ પૂર્વ સાંસદ એરન વિક્રમરત્ને કરી રહ્યા છે. માનવામાં આવે છે કે આગામી દિવસોમાં આ કમિટી દોષિત ખેલાડીઓ સામે કડક નિર્ણય લઈ શકે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

