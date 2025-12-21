ફાઇનલમાં પાકિસ્તાની બોલરની શરમજનક હરકત, ભારતીય કેપ્ટનની વિકેટ લીધા બાદ કર્યું કંઈક આવું, જુઓ Video
અંડર-19 એશિયા કપની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં પાકિસ્તાને ભારતને 348 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત સારી રહી નથી.
દુબઈ સ્થિત આઈસીસી એકેડેમી ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અંડર-19 એશિયા કપની ફાઇનલ મેચ રમાઈ રહી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને ભારતને 348 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી. કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેના રૂપમાં ભારતને પ્રથમ ઝટકો લાગ્યો.
પાકિસ્તાની બોલર અને આયુષ મ્હાત્રે વચ્ચે બબાલ
આયુષ મ્હાત્રે આઉટ થયા બાદ પાકિસ્તાની બોલર અલી રાજાએ શરમજનક હરકત કરી. મ્હાત્રે ત્રીજી ઓવરના બીજા બોલ પર આઉટ થયો. ફરહાન યુસુફે તેનો કેચ પકડ્યો. મ્હાત્રેને આઉટ કર્યા પછી અલી રાજાએ તેને કંઈક કહ્યું અને આ સાંભળીને આયુષ મ્હાત્રે પાકિસ્તાની ટીમ પાસે ગયો. જોકે, અમ્પાયરે દરમિયાનગીરી કરી અને પરિસ્થિતિ થાળે પાડી.
What is Ayush Mhatre saying 🫣#INDvsPAK pic.twitter.com/OZYtKOkWym
— Himanshu Singh Rajput (@theDakshRajput_) December 21, 2025
અંડર-19 એશિયા કપમાં આયુષ મ્હાત્રે સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નથી. ભારતીય કેપ્ટનનું બેટ અંડર-19 એશિયા કપમાં બિલકુલ શાંત રહ્યું છે. તેણે આખી ટુર્નામેન્ટમાં પાંચ મેચ રમી, ફક્ત બે મેચમાં બે આંકડાના સ્કોર સુધી પહોંચ્યો. તે ત્રણ મેચમાં સિંગલ-ડિજિટ સ્કોર પર આઉટ થયો. આખી ટુર્નામેન્ટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર ૩૮ હતો, જે તેણે લીગ સ્ટેજમાં પાકિસ્તાન સામે બનાવ્યો હતો. પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલ મેચમાં તે 7 બોલમાં માત્ર 2 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
સમીર મિન્હાસે ફાઇનલ મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન સમીર મિન્હાસે શાનદાર બેટિંગ કરી હતી અને સદી ફટકારી હતી. તે 113 બોલમાં 172 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જેમાં 17 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. અહેમદ હુસૈને પણ 72 બોલમાં 56 રનની ઇનિંગ રમી હતી. 50 ઓવરમાં પાકિસ્તાને 8 વિકેટે 347 રન બનાવ્યા હતા. ભારત માટે દીપેશ દેવેન્દ્રને સૌથી વધુ ૩ વિકેટ લીધી હતી.
