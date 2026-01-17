ભારત-બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મેદાન પર વધ્યો તણાવ... આયુષ મ્હાત્રેએ વિપક્ષી કેપ્ટન સાથે ના મિલાવ્યો હાથ
India U19 vs Bangladesh U19 : ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એશિયા કપ 2025 દરમિયાન પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગા સાથે હાથ મિલાવવાનું ટાળ્યું હતું. હવે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારત-બાંગ્લાદેશ મેચ દરમિયાન પણ આવી જ ઘટના બની છે.
India U19 vs Bangladesh U19 : ભારતીય ટીમ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની બીજી મેચ બાંગ્લાદેશ સામે રમી રહી છે. મેચ શરૂ થતાં પહેલાં ભારત અને બાંગ્લાદેશી અંડર-19 ટીમોના કેપ્ટનોએ હાથ મિલાવ્યા નહોતા. વરસાદને કારણે મેચ મોડી શરૂ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. એશિયા કપ દરમિયાન ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવ્યા નહોતા.
બંને ટીમોના કેપ્ટનોએ હાથ ન મિલાવ્યા
બાંગ્લાદેશનો નિયમિત કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝીઝુલ હકીમ તમીમ તબિયત સારી ના હોવાના કારણે આ મેચમાં રમી રહ્યો નથી. તેના સ્થાને વાઈસ-કેપ્ટન જવાદ અબરાર કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યો છે. આ દરમિયાન આયુષ મ્હાત્રે ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. જોકે કેમેરામાં સ્પષ્ટ દેખાતું હતું કે ટોસ પછી બંને કેપ્ટન એકબીજાની નજીકથી પસાર થયા, પરંતુ ન તો હાથ મિલાવ્યા કે ન તો કોઈ વાતચીત કરી. આ બાબતે બંને ટીમ તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી.
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ક્રિકેટ સંબંધો હાલમાં તણાવપૂર્ણ છે. બીસીસીઆઈએ બાંગ્લાદેશના મુસ્તફિઝુર રહેમાનને આઈપીએલ 2026માંથી બહાર કરી દીધો છે. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થયેલા અત્યાચારોને પગલે મુસ્તફિઝુરને આઈપીએલમાંથી બહાર રાખવાની માંગ કરવામાં આવી રહી હતી. ભારતમાં જોરદાર વિરોધ બાદ BCCIએ તેને બહાર કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
Toss news 🗞️#TeamIndia will bat first in their second group game 🆚 Bangladesh!️#ICCMensU19WC | #INDvBAN 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/DGP23ftABG pic.twitter.com/5hZ9PFHbFL
— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
બાંગ્લાદેશની તેની મેચો શ્રીલંકામાં ખસેડવાની માંગ
આ પછી સુરક્ષાને લઈને બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારત આવવાનો ઇનકાર કર્યો છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે તેની માંગણીઓ સાથે ICCનો સંપર્ક કર્યો છે. તે ભારત ન આવવા પર અડગ છે. દરમિયાન ICC તેની માંગણીઓ સાથે સંમત થઈ રહ્યું નથી. બંને પક્ષો વચ્ચે બબાલ ચાલી રહી છે.
ICCનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ટૂંક સમયમાં બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લઈ શકે છે જેથી વર્લ્ડ કપમાં દેશની ભાગીદારી અંગે ચર્ચા કરી શકાય. બાંગ્લાદેશનું રમતગમત મંત્રાલય અને ક્રિકેટ બોર્ડ મક્કમ છે કે ટીમ ભારતનો પ્રવાસ નહીં કરે અને શ્રીલંકામાં તેની મેચો ખસેડવામાં આવે.
