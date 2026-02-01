U19 WC 2026 : ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં વરસાદ બનશે વિલન ? જો મેચ રદ થાય તો કોણ પહોંચશે સેમિફાઇનલમાં ?
IND U19 vs PAK U19 : અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો રમાશે. આ મેચ સેમિફાઇનલ માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને બંને ટીમો વચ્ચે કઠિન સ્પર્ધા થવાની શક્યતા છે. ત્યારે મેચ પહેલા હવામાન કેવું રહેશે અને જો મેચ રદ થાય તો કોને ફાયદો થશે, તે અંગે આ લેખમાં જાણીશું.
IND U19 vs PAK U19 : ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો ફરી એકવાર ક્રિકેટના મેદાન પર આમને-સામને છે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની એક રોમાંચક સુપર સિક્સ મેચ રવિવારે ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. ભારત પાસે એશિયા કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામેની હારનો બદલો લેવાની સુવર્ણ તક છે.
ઝિમ્બાબ્વેમાં ચાલી રહેલા અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ઓસ્ટ્રેલિયા, અફઘાનિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડે સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયા છે, આજની મેચમાં જે બાજી મારશે તો સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાની શક્યતા વધી જશે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે જો વરસાદ મેચમાં વિઘ્ન નાખે છે અને મેચ રદ થાય છે, તો સેમિફાઈનલની ટીકીટ કોને મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
બુલાવાયોમાં કેવું રહેશે હવામાન ?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત-પાકિસ્તાન મેચના દિવસે બુલાવાયોમાં હવામાન આખો દિવસ સ્વચ્છ અને તડકો રહેશે. તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે, પવન 37 કિમી/કલાકની ઝડપે ફૂંકાશે. ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે કે મેચ દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. આનો અર્થ એ છે કે ચાહકો 100 ઓવરની આખી રોમાંચક મેચ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના જોઈ શકશે.
જો કોઈ કારણોસર મેચ રદ થાય છે, તો સેમિફાઇનલમાં કોણ પહોંચશે ?
જો કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી, પરંતુ પ્રશ્ન એ રહે છે કે જો મેચ અન્ય કોઈ કારણોસર રદ થાય છે, તો સેમિફાઇનલમાં કોણ પહોંચશે ? આ મેચ પાકિસ્તાન માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે તેને મોટી જીત નોંધાવવી પડશે. પાકિસ્તાન માટે પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે માત્ર એક જીત પૂરતી રહેશે નહીં, તેમને તેમના નેટ રન રેટમાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો કરવાની જરૂર પડશે.
પાકિસ્તાનના 4 પોઈન્ટ અને 1.484 રન રેટ છે. દરમિયાન પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયા આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી અજેય છે અને 6 પોઈન્ટ અને 3.337ના નેટ રન રેટ સાથે મજબૂત સ્થિતિમાં છે. જો ભારતીય ટીમ આ મેચ હારી જાય તો પણ તે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. આનો અર્થ એ થયો કે જો કોઈ કારણોસર મેચ રદ થાય તો પણ ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચી જશે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
ભારતીય અંડર-19 ટીમ : આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, વિહાન મલ્હોત્રા, એરોન જ્યોર્જ, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), વેદાંત ત્રિવેદી, આરએસ અંબ્રિસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, હેનિલ પટેલ, ખિલન પટેલ, દીપેશ દેવેન્દ્રન.
પાકિસ્તાન અંડર-19 ટીમ: સમીર મિન્હાસ, હમઝા ઝહૂર (વિકેટકીપર), ઉસ્માન ખાન, અહેમદ હુસૈન, ફરહાન યુસુફ (કેપ્ટન), હુઝૈફા અહસાન, અલી હસન બલોચ, અબ્દુલ સુભાન, મોમિન કમર, મોહમ્મદ સૈયમ, અલી રઝા.
