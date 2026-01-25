Prev
થઈ જાઓ તૈયાર... IND vs PAK મેચની તારીખ થઈ ગઈ ફાઈનલ, 6 દિવસ બાદ જોવા મળશે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો

U19 World Cup 2026 : 2026 T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15 ફેબ્રુઆરીએ મેચ યોજાવાની છે, પરંતુ તે પહેલાં બંને દેશો વચ્ચે ક્રિકેટના મેદાન પર ટક્કર થશે. આ મેચ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર સિક્સ તબક્કામાં રમાશે.  
 

Jan 25, 2026, 10:34 AM IST

U19 World Cup 2026 : હાલમાં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ચર્ચામાં છે. જેમાં કુલ 16 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. ગ્રુપ સ્ટેજની મેચો પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે સુપર સિક્સનો વારો છે, જેમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાશે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચની તારીખ પણ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે. આ મેચ એક અઠવાડિયામાં રમાવાની છે અને ચાહકો પહેલાથી જ તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાન ગ્રુપ સ્ટેજમાં ત્રણમાંથી બે મેચ જીતીને સુપર સિક્સમાં પહોંચ્યું હતું, જ્યારે ભારતની અંડર-19 ટીમ અપરાજિત રહી છે. ત્યારે જાણી લઈએ કે આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ? 

ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની સુપર સિક્સ સ્ટેજ મેચો 25 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ અત્યાર સુધી ગ્રુપ સ્ટેજમાં ત્રણ મેચ રમી છે અને તે બધી જીતીને આગળના રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે. આ વખતે ભારત અને પાકિસ્તાન અલગ અલગ ગ્રુપમાં હતા, એટલે ગ્રુપ સ્ટેજમાં તેમના વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી નહોતી, પરંતુ હવે સમીકરણ બદલાઈ ગયું છે જેથી આ બંને ટીમો સુપર સિક્સમાં ટકરાશે.

IND U19 vs PAK U19 મેચ ક્યાં રમાશે ?

આ વર્લ્ડ કપમાં ભારતને ગ્રુપ Bમાં રાખવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે પાકિસ્તાન ગ્રુપ Cમાં હતું. ટીમ ઈન્ડિયા ગ્રુપ Bમાં તેની ત્રણેય મેચ જીતી હતી અને નંબર 1 પર રહી હતી, જ્યારે પાકિસ્તાન ટીમ ગ્રુપ Cમાં તેની ત્રણ મેચમાંથી બે જીતીને બીજા સ્થાને રહી હતી. ભારતની અંડર-19 અને પાકિસ્તાન અંડર-19 ટીમો 1 ફેબ્રુઆરીએ બુલાવાયોમાં રમાનારી સુપર સિક્સ મેચમાં ટકરાશે. ભારતીય ટીમ એશિયા કપ ફાઇનલમાં તેની હારનો બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરશે.

સુપર સિક્સમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરતા પહેલા, ભારતીય ટીમ 27 જાન્યુઆરીએ બુલાવાયોમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે રમશે, ત્યારબાદ 1 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સાથે ટક્કર થશે. કુલ 12 ટીમો સુપર સિક્સ માટે ક્વોલિફાય થઈ છે, જે ગ્રુપ-1 અને ગ્રુપ-2માં વિભાજિત છે. દરેક ટીમ બે મેચ રમશે. અહીં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારી ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

