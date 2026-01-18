U19 World Cup 2026: ભારત અને બાંગ્લાદેશની મેચ બાદ શું છે પોઈન્ટ્સ ટેબલની સ્થિતિ? ગ્રુપ-Cમાં પાકિસ્તાનની સ્થિતિ ખરાબ
ICC U19 World Cup 2026 Points Table: અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની બીજી મેચમાં ભારતે બાંગ્લાદેશને હરાવીને ગ્રુપ-બીના પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. બીજી તરફ, શ્રીલંકાએ જાપાનને મોટા અંતરથી હરાવીને ગ્રુપ-એના ટેબલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. જો પાકિસ્તાનની વાત કરીએ તો ગ્રુપ-સીમાં તેમની હાલત ઘણી ખરાબ છે.
ICC U19 World Cup 2026 Points Table: અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં 17 જાન્યુઆરીના રોજ બે મેચ રમાઈ હતી. પ્રથમ ટક્કર ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં થઈ હતી, જ્યારે બીજી મેચ શ્રીલંકા અને જાપાન વચ્ચે વિન્ડહોકના નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ હતી. આ બંને મેચો બાદ ટુર્નામેન્ટનું પોઈન્ટ્સ ટેબલ અપડેટ થયું છે. ચાલો જાણીએ કોણ ટોપ પર છે અને કઈ ટીમ પાછળ રહી ગઈ છે.
ભારતે બાંગ્લાદેશને આપી માત
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની ગ્રુપ-બીની મેચમાં હવામાને ખલેલ પહોંચાડી હતી. વરસાદને કારણે વારંવાર અવરોધ આવ્યો હતો, પરંતુ વૈભવ સૂર્યવંશીની 72 રનની શાનદાર ઇનિંગ અને વિહાન મલ્હોત્રાની ઉત્કૃષ્ટ બોલિંગ (4 વિકેટ)ની મદદથી ભારતે તેની હરીફ ટીમને DLS મેથડ હેઠળ 18 રનથી હરાવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 48.4 ઓવરમાં 238 રન બનાવ્યા હતા. તેના જવાબમાં બાંગ્લાદેશની ટીમ 28.3 ઓવરમાં 146 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. નોંધનીય છે કે બાંગ્લાદેશને 29 ઓવરમાં 165 રનનો સુધારેલો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો.
India overcome Bangladesh's fight to win a thrilling contest in #U19WorldCup 2026 👊#INDvBAN 📝: https://t.co/lPyE866Y8S pic.twitter.com/xdqqlWRL4J
— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) January 17, 2026
શ્રીલંકાએ જાપાનને હરાવ્યું
આ મેચમાં જાપાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. શ્રીલંકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 387 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો, જેમાં બંને ઓપનિંગ બેટ્સમેન દિમંથા મહાવિથાન (115 રન) અને વીરન ચામુદિથા (192 રન)એ તોફાની ઇનિંગ્સ રમી હતી. 388 રનના વિશાળ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા જાપાનની ટીમ 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 184 રન જ બનાવી શકી હતી. આમ, શ્રીલંકાએ આ મેચ 203 રનના મોટા અંતરથી જીતી લીધી અને નેટ રન રેટના આધારે ગ્રુપ-એમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું.
Sri Lanka begin their #U19WorldCup 2026 campaign with an emphatic win 👊#JAPvSL 📝: https://t.co/zPrULvedFb pic.twitter.com/9cmJm8ZLuq
— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) January 17, 2026
ગ્રુપ વાઈઝ પોઈન્ટ્સ ટેબલ (ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026)
ગ્રુપ A
|સ્થાન
|ટીમ
|મેચ
|જીત
|હાર
|પરિણામ નહીં
|ટાઈ
|નેટ રન રેટ
|પોઈન્ટ્સ
|1
|શ્રીલંકા
|1
|1
|0
|0
|0
|+4.060
|2
|2
|ઓસ્ટ્રેલિયા
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.275
|2
|3
|આયર્લેન્ડ
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.275
|0
|4
|જાપાન
|1
|0
|1
|0
|0
|-4.060
|
0
ગ્રુપ B
|સ્થાન
|ટીમ
|મેચ
|જીત
|હાર
|પરિણામ નહીં
|ટાઈ
|નેટ રન રેટ
|પોઈન્ટ્સ
|1
|ભારત
|2
|2
|0
|0
|0
|+2.025
|4
|2
|અમેરિકા
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.621
|0
|3
|બાંગ્લાદેશ
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.144
|0
|4
|ન્યુઝીલેન્ડ
|0
|0
|0
|0
|0
|–
|0
ગ્રુપ C
|સ્થાન
|ટીમ
|મેચ
|જીત
|હાર
|પરિણામ નહીં
|ટાઈ
|નેટ રન રેટ
|પોઈન્ટ્સ
|1
|સ્કોટલેન્ડ
|1
|1
|0
|0
|0
|+0.740
|2
|2
|ઈંગ્લેન્ડ
|1
|0
|0
|1
|0
|–
|1
|3
|ઝિમ્બાબ્વે
|1
|0
|0
|1
|0
|–
|1
|4
|પાકિસ્તાન
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.740
|0
ગ્રુપ D
|સ્થાન
|ટીમ
|મેચ
|જીત
|હાર
|પરિણામ નહીં
|ટાઈ
|નેટ રન રેટ
|પોઈન્ટ્સ
|1
|વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|1
|1
|0
|0
|0
|+3.465
|2
|2
|અફઘાનિસ્તાન
|1
|1
|0
|0
|0
|+0.560
|2
|3
|દક્ષિણ આફ્રિકા
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.560
|0
|4
|તાંઝાનિયા
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.465
|0
