U19 World Cup : બોલ ના બેટને અડ્યો કે ના બાઉન્ડ્રી બહાર ગયો, છતાં ટીમને મળ્યા 5 રન... જાણો કેવી રીતે

U19 World Cup : અંડર-19 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઈનલ મેચમાં એક વિચિત્ર ઘટના બની. જેમાં ભારતીય બોલરે ફેંકેલા બોલ પર બેટ્સમેને ના કોઈ શોટ રમ્યો કે ના બોલ બાઇન્ડ્રી બહાર ગયો તેમ છતાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમને 5 રન આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આવું કેમ કરવામાં આવ્યું, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

U19 World Cup : ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ. આ મેચમાં ભારતની શાનદાર જીત થઈ અને આ સાથે ભારત ફાઈનલમાં પહોંચી ગયું છે. આ મેચ દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના બની, જેના કારણે ભારતને 5 રનની પેનલ્ટી ફટકારવામાં આવી. ખાસ વાત એ છે કે ન તો બેટ્સમેન બોલને બાઉન્ડ્રી બહાર ફટકાર્યો હતો કે ન તો ઓવરથ્રો હતો છતાં 5 રન વિરોધી ટીમને મળ્યા હતા.

ટીમ ઇન્ડિયાને 5 રનની પેનલ્ટી 

આ ઘટના અફઘાનિસ્તાનની ઇનિંગની 17મી ઓવરમાં બની હતી. ટીમ ઇન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર દીપેશ દેવેન્દ્રન દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી આ ઓવર દરમિયાન એક બોલ ફેંક્યો જેને ભારતીય વિકેટકીપર અભિજ્ઞાન કુંડુ પકડી ના શક્યો. બોલ કુંડુના પગ વચ્ચેથી નીકળી ગયો અને પાછળ જમીન પર પડેલા હેલ્મેટ સાથે અથડાયો.ક્રિકેટના નિયમો અનુસાર, જો બોલ મેચ દરમિયાન ફિલ્ડરના હેલ્મેટ સાથે અથડાય છે, તો બેટિંગ ટીમને 5 પેનલ્ટી રન આપવામાં આવે છે. 

શું છે MCCના નિયમો ?

MCCની કલમ 28.3.2 મુજબ, જો બોલ ફિલ્ડિંગ ખેલાડીના હેલ્મેટ પર અથડાશે, તો અમ્પાયર બેટિંગ ટીમને 5 પેનલ્ટી રન આપશે. નિયમમાં જણાવાયું છે કે, બોલ હેલ્મેટ પર અથડાતા પહેલા બેટ્સમેન દ્વારા બનાવેલા બધા રન ગણાશે. આ ઉપરાંત જો બોલ હેલ્મેટ પર અથડાતા પહેલા બેટ્સમેને ક્રીઝ પાર કરી હોય તો એ રન પણ ગણાશે.

ભારતની શાનદાર જીત

મેચમાં અફઘાનિસ્તાને 50 ઓવરમાં 310 રન બનાવ્યા હતા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી ફૈઝલ શિનોઝાદાએ 110 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે ઉઝૈરુલ્લાહ 101 રન બનાવી અણનમ રહ્યો. ભારતીય બોલરોમાં દીપેશ દેવેન્દ્રન અને કનિષ્ક ચૌહાણ બે-બે વિકેટ લીધી. તો જવાબમાં ભારતીય ટીમે 41.1 ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને મેચ જીતી લીધી. ભારત તરફથી એરોન જ્યોર્જે સદી ફટકારી હતી. તો વૈભવ સૂર્યવંશીએ 33 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ 59 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા હતા. 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

