IND U19 vs PAK U19 : વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ શું કર્યું...બે જીવનદાન છતાં સસ્તામાં આપી દીધી વિકેટ

U19 World Cup IND vs PAK : અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર સિક્સ તબક્કામાં ભારત કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન આમને સામને છે. બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહેલી આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી મોટી ઇનિંગ્સ રમશે તેવી અપેક્ષા હતી, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો, બે જીવનદાન મળ્યા છતાં તે મોટી ઈનિંગ ના રમી શક્યો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 01, 2026, 04:28 PM IST

IND U19 vs PAK U19 : વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ શું કર્યું...બે જીવનદાન છતાં સસ્તામાં આપી દીધી વિકેટ

U19 World Cup IND vs PAK : વૈભવ સૂર્યવંશી લાંબા સમયથી મોટી મેચોમાં નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં આ ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થયું છે. તે પાકિસ્તાન સામેની સુપર-6 મેચમાં નિષ્ફળ ગયો અને તેણે જે રીતે પોતાની વિકેટ ફેંકી દીધી તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો. ત્યારબાદ તે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ થયો છે.

પાકિસ્તાન સામેની આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી મોહમ્મદ સૈયમનો શિકાર બન્યો. છેલ્લા બોલ પર ફિલ્ડરે કેચ છોડીને વૈભવને જીવનદાન આપ્યું. ત્યારબાદ તે રન આઉટ થવાથી પણ બચી ગયો. પછીના બોલ પર તેણે એક શોટ ફટકાર્યો અને કે કેચ આઉટ થયો. તેણે આ ઇનિંગમાં 22 બોલમાં માત્ર 30 રન બનાવ્યા.

વૈભવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે તૈયાર નથી...

વૈભવ અગાઉ અંડર-19 એશિયા કપ ફાઇનલ અને પાકિસ્તાન સામે લીગ મેચોમાં છાપ છોડી શક્યો નથી. તેણે યુએઈ, ઝિમ્બાબ્વે અને બાંગ્લાદેશ સામે રન કર્યા હતા. ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન સામે તેની નિષ્ફળતાએ તેના પ્રદર્શન પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા. હવે સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ તેને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. 

કેટલાક યુઝર્સે લખ્યું કે વૈભવ હજુ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે તૈયાર નથી. બીજા એક યુઝરે ઉમેર્યું કે તેને પરિપક્વતાની જરૂર છે. આઠમી ઓવરના બીજા બોલ પર તેને જે રીતે બે જીવનદાન મળ્યું અને પછીના જ બોલ પર તે આઉટ થયો, તેનાથી ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો નિરાશ થયા.

પાકિસ્તાન સામે વૈભવનો ખરાબ રેકોર્ડ

વૈભવ સૂર્યવંશીએ અત્યાર સુધી યુવા વનડે ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ પાકિસ્તાન સામે તેનું પ્રદર્શન ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી. પાકિસ્તાનની અંડર-19 ટીમ સામેની તેની છેલ્લી ચાર ઇનિંગ્સમાં, વૈભવ ફક્ત 62 રન જ બનાવી શક્યો છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 30 આ મેચમાં હતો.

