/LIVE મેચમાં અમ્પાયર સાથે ભયાનક અકસ્માત, તાત્કાલિક ICUમાં કરવા પડ્યા દાખલ, જુઓ Video

DPL 2026 : દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ (DPL) 2026ની એક મહત્વપૂર્ણ મેચ દરમિયાન મેદાન પર એક ભયાનક ઘટના બની. ઇસ્ટ દિલ્હી રાઇડર્સ અને ન્યૂ દિલ્હી ટાઇગર્સ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન એક ઘટના બની જેના કારણે સ્ટેડિયમમાં એકદમ શાંતિ છવાઈ ગઈ.
મેચ દરમિયાન અમ્પાયરને ગંભીર ઈજા
મેદાન પર હાજર અમ્પાયર ધર્મેશ ભારદ્વાજના ગાલ પર બેટ્સમેને ફટકારેલો એક જોરદાર શોટ વાગ્યો. ઈજા એટલી ગંભીર હતી કે તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર પડી. જ્યાં તેમને ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઘટના ન્યૂ દિલ્હી ટાઇગર્સની ઇનિંગની 18મી ઓવર દરમિયાન બની હતી. સ્પિનર આશિષ મીણાના બોલનો સામનો કરતા બેટ્સમેન લક્ષ્ય થરેજાએ ખૂબ જ પાવરફુલ સ્ટ્રેટ ડ્રાઇવ ફટકાર્યો. બોલ એટલી ઝડપથી રિબાઉન્ડ થયો કે બોલર કંઈ સમજે તે પહેલા જ અમ્પાયરને વાગ્યો.
બોલ અમ્પાયરના ચહેરા પર વાગ્યો
અમ્પાયર ધર્મેશ ભારદ્વાજ બોલની લાઇનમાં સીધા ઉભા હતા. તે પોતાને બચાવવા માટે નીચા નમે તે પહેલાં જ બોલ તેના ચહેરાની જમણી બાજુએ વાગ્યો. ધર્મેશ ભારદ્વાજ મેદાન પર જ ઢળી પડ્યા, ખેલાડીઓ તેમની તરફ દોડી ગયા અને મેડિકલ ટીમને બોલાવી. શોટ ફટકારનાર બેટ્સમેન લક્ષ્ય થરેજા પણ ભાવુક દેખાતો હતો.
આવી બીજી ઘટના
મેદાન પર પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા પછી અમ્પાયરને તેની હાલતને ધ્યાનમાં રાખીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ચિંતાજનક વાત એ છે કે, આ સિઝનમાં ધર્મેશ ભારદ્વાજ માટે આ બીજી આવી ઘટના છે. અગાઉ બીજી મેચ દરમિયાન તેમના ખભા પર બોલ વાગ્યો હતો.
મેચમાં શું થયું ?
મેચની વાત કરીએ તો, પૂર્વ દિલ્હી રાઇડર્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતાં 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે કુલ 192 રન બનાવ્યા. જેમાં મયંક રાવતે 23 બોલમાં 40 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી. જવાબમાં નવી દિલ્હી ટાઈગર્સ 156 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને પૂર્વ દિલ્હી રાઇડર્સે 36 રનથી મેચ જીતી લીધી. જોકે, અમ્પાયર ધર્મેશ ભારદ્વાજને થયેલી ઈજા રાઇડર્સની જીત કરતાં વધુ ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.