Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /LIVE મેચમાં અમ્પાયર સાથે ભયાનક અકસ્માત, તાત્કાલિક ICUમાં કરવા પડ્યા દાખલ, જુઓ Video

LIVE મેચમાં અમ્પાયર સાથે ભયાનક અકસ્માત, તાત્કાલિક ICUમાં કરવા પડ્યા દાખલ, જુઓ Video

DPL 2026 : દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ વચ્ચે એક ભયાનક ઘટના બની છે. એક મેચ દરમિયાન બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલ એક શોટ સીધો અમ્પાયરના ગાલ પર વાગ્યો હતો. બોલ એટલો જોરથી વાગ્યો કે અમ્પાયર તરત જ મેદાન પર ઢળી પડ્યા, જેના કારણે તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 18, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:57 PM IST
LIVE મેચમાં અમ્પાયર સાથે ભયાનક અકસ્માત, તાત્કાલિક ICUમાં કરવા પડ્યા દાખલ, જુઓ Video

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં હથિયારબંધીનું નવું જાહેરનામું: આ 35 વિસ્તારોમાં તલવાર-છરી પર પ્રતિબંધ
2
3
4
5