IND vs PAK : અમ્પાયરે કરી મોટી ભૂલ...સૂર્યકુમાર યાદવ હતો નોટ આઉટ ? સલમાન આગાના કેચે મચાવ્યો હોબાળો
IND vs PAK : એશિયા કપ ફાઇનલમાં ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ શાહીન શાહ આફ્રિદીની ઓવરમાં સલમાન આગાના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. આ કેચને લઈને વિવાદ થયો છે.
IND vs PAK : ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનો એશિયા કપ 2025માં ખરાબ દેખાવ રહ્યો હતો. તે આખી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નહોતો, તેણે પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં પણ પોતાની વિકેટ આપી દીધી હતી. શાહીન શાહ આફ્રિદીની બોલિંગ પર પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ તેનો કેચ પકડ્યો હતો. જોકે, આ કેચથી ઘણો વિવાદ થયો છે.
શું સૂર્યા આઉટ નહોતો ?
147 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ફહીમ અશરફ અને શાહીન આફ્રિદીએ બે ઝડપી વિકેટ લીધી, જેના કારણે ભારતે માત્ર 10 રનમાં જ અભિષેક શર્મા અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. અભિષેકના આઉટ થયા પછી ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ આગામી ઓવરના ત્રીજા બોલ પર આઉટ થયો. શાહીન આફ્રિદીએ તેને આઉટ કર્યો. આમ ભારતે પહેલા 15 બોલમાં બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. તે સમયે ટીમનો સ્કોર ફક્ત 10 રન હતો. સૂર્યકુમારના આઉટ થવાથી વિવાદ થયો હતો.
કેચ પર વિવાદ કેમ થયો ?
સૂર્યકુમાર યાદવ ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. શાહીન આફ્રિદીએ તેને ધીમો બોલ ફેંક્યો. સૂર્યકુમારે શોટ માર્યો, જે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન આગા મિડ-ઓફ પર ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો હતો તેની પાસે ગયો. સલમાને બોલ પકડવા માટે આગળ ડાઈવ લગાવી અને તેણે કેચ પકડ્યો હતો, જો કે, કેચ બાદ તે જમીન પર પડ્યો તે પહેલાં તેના હાથમાંથી ઉછળ્યો હતો. પરંતુ તેણે જેમ તેમ કરીને બોલ પકડ્યો હતો.
સૂર્યાને ખોટી રીતે આઉટ અપાયો ?
પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ તરત જ સેલિબ્રેશન શરૂ કરી દીધું, પરંતુ સૂર્યકુમાર યાદવ કેચથી સંતુષ્ટ નહોતો. તેણે ક્રીઝ છોડવાનો ઇનકાર કર્યો. તેણે કેચ અંગે અમ્પાયરને પ્રશ્ન કર્યો. અમ્પાયરે આ મામલો થર્ડ અમ્પાયરને સોંપ્યો. વીડિયો જોયા પછી થર્ડ અમ્પાયરે સૂર્યકુમારને આઉટ જાહેર કર્યો. સૂર્યકુમાર નિરાશા થઈને મેદાન છોડીને ચાલ્યો ગયો. જોકે, એવું ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે અમ્પાયરે તેને ખોટી રીતે આઉટ આપ્યો હતો.
