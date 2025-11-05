Prev
344 રન અને 290 રનથી જીત... T20I ઈતિહાસનો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, બેટ્સમેનોએ કર્યો છગ્ગા-ચોગ્ગાનો વરસાદ

Unbreable Cricket Record: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે એક રોમાંચક T20 સિરીઝ ચાલી રહી છે, જેના કારણે દરેક જગ્યાએ આ ફોર્મેટની ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ સિરીઝની ચોથી મેચ 6 નવેમ્બરના રોજ રમાશે. પરંતુ તે પહેલાં અમે તમને એક T20 રેકોર્ડનો પરિચય કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને તોડવો અશક્ય લાગે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:56 PM IST

બેટ્સમેનોએ મેદાનમાં મચાવી તબાહી
ઓક્ટોબર 2024માં ઝિમ્બાબ્વે અને ગામ્બિયા વચ્ચે એક રેકોર્ડબ્રેક મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેના બેટ્સમેનોએ મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ ભારે તબાહી મચાવી દીધી હતી. ઓપનરોએ રેકોર્ડબ્રેક સદીની પાર્ટનરશિપ બનાવી હતી. બ્રાયન બેનેટે 26 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે તેમના સાથી ઓપનર મરુમાનીએ 19 બોલમાં 62 રન બનાવીને ગામ્બિયા બોલરોને દયાની ભીખ માંગવા માટે મજબૂર કરી દીધા હતા.

સિકંદર રઝાએ મચાવ્યો હાહાકાર
ગામ્બિયા ટીમ ઓપનરોની તબાહીથી માંડ માંડ બહાર આવી હતી ત્યારે સિકંદર રઝાએ બોલરોને આડે હાથ લીધા હતા. કેપ્ટન રઝાએ 309ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા માત્ર 43 બોલમાં 133 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગમાં 15 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. અંતે, ક્લાઇવ મદાંડેએ 17 બોલમાં 53 રન ફટકારીને ટીમનો સ્કોર 344 સુધી પહોંચાડ્યો. આ T20 ઇનિંગમાં સૌથી મોટો સ્કોર સાબિત થયો.

 

બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
ઝિમ્બાબ્વેની ઇનિંગમાં કુલ 27 છગ્ગા અને 30 ચોગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. ઝિમ્બાબ્વેની તબાહી અહીં જ અટકી નહીં, કારણ કે તેના બોલરો ભૂખ્યા સિંહોની જેમ ગામ્બિયા પર તૂટી પડ્યા. ગામ્બિયા ટીમ ફક્ત 54 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને ઝિમ્બાબ્વેએ T20 ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી જીત નોંધાવી. આ જીત 290 રનથી હતી. ઘણી ટીમો આટલા રન બનાવી શકી નથી. આ મેચમાં ઘણા રેકોર્ડ બન્યા અને બે રેકોર્ડ ઐતિહાસિક સાબિત થયા.

Unbreakable Cricket RecordUnique Cricket Recordslargest margin of victoryઅસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડક્રિકેટ રેકોર્ડ

