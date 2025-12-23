120 બોલમાં 349 રનનો પ્રચંડ રેકોર્ડ... આ ભારતીય બેટ્સમેનોએ મચાવ્યો 'આતંક', મેદાનમાં 36 સિક્સર અને 18 ચોગ્ગાનું તોફાન
Unbreakable Cricket Record: 120 બોલની T20 ફોર્મેટમાં ફેન્સ રોમાંચની ખૂબ જ મજા માણે છે. IPL હોય કે અન્ય કોઈ T20 લીગ ઘણી વખત એવા અવિશ્વસનીય રેકોર્ડ બનતા જોવા મળે છે. પરંતુ અમે તમને એક એવા રેકોર્ડ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને 100 વર્ષમાં પણ તોડવો મુશ્કેલ લાગી રહ્યો છે. 120 બોલના આ ફોર્મેટમાં 5 બેટ્સમેનોએ એવો આતંક મચાવ્યો કે 349 રન બનાવીને તબાહી મચાવી દીધી.
વર્ષમાં પહેલો બન્યો હતો આ મહારેકોર્ડ
આ રેકોર્ડને બન્યો હોવાને હજું એક જ વર્ષ થયું છે, પરંતુ હવે 100 વર્ષ આ રેકોર્ડ અટૂટ જોવા મળશે છે. આ રેકોર્ડ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2024માં 5 ડિસેમ્બરના રોજ બન્યો હતો. બરોડા અને સિક્કિમ વચ્ચેની આ મેચ ઇતિહાસમાં પન્નામાં નોંધાઈ ગઈ છે. ટીમના ઓપનર શાશ્વત રાવતે 16 બોલમાં 43 રન અને અભિમન્યુ રાજપૂતે 17 બોલમાં 53 રનની ધાંસૂ ઈનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ બેટિંગ કરવા આવેલા ભાનુ પુનિયાએ મેદાનમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાથી આતંક મચાવ્યો હતો.
ભાનુ પુનિયાએ મચાવ્યો હાહાકાર
બરોડાની ટીમ બેટિંગ કરવા ઉતરી અને ભાનુ પુનિયાએ બેટથી હાહાકાર મચાવ્યો હતો. ભાનુએ માત્ર 51 બોલમાં 15 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગાની મદદથી 134 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેની સાથે શિવાલિક શર્માએ પણ બેટથી જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું અને જેમાં 17 બોલમાં 6 છગ્ગા અને 3 ચોગ્ગા સાથે 55 રન બનાવ્યા. આ ઉપરાંત વિષ્ણુ સોલંકીએ પણ માત્ર 16 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સાથે 50 રન બનાવ્યા. બન્નેએ 300થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી હતી.
T20માં સૌથી વધુ સ્કોર
T20 ક્રિકેટમાં 349 રનનો વિશાળ સ્કોર એક મોટો વિશ્વ રેકોર્ડ બની ગયો છે. આ ફોર્મેટમાં આ સ્કોર સૌથી વધુ ઇનિંગ્સનો સ્કોર બન્યો છે. હજુ સુધી આ રેકોર્ડની આસપાસ પણ કોઈ ટીમ પહોંચી શકી નથી. આ ટીમે ઝિમ્બાબ્વે અને ગામ્બિયા વચ્ચેની T20 મેચનો રેકોર્ડ ચકાનાચૂર કર્યો હતો. આ મેચમાં 344 રનનો સ્કોર બન્યો હતો. હવે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે, કોઈ ટીમ આ રેકોર્ડ તોડી શકશે કે નહીં.
